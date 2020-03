België, Frankrijk en Spanje in lockdown, Nederland niet: wat is het verschil?

Een leeg plein in Brussel. Beeld EPA

Dinsdagavond besloten de Bijenkorf en Ikea in Nederland hun winkels te sluiten. De bedrijven besloten hun verantwoordelijkheid te nemen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen, na veel kritiek op sociale media. De Nederlandse overheid laat nog steeds aan winkeliers en bedrijven zelf over of zij open willen blijven. Alleen horecabedrijven hebben verplicht de deuren moeten sluiten.

Met een lockdown kiest de Belgische overheid duidelijk voor een andere strategie. Zij legt de verantwoordelijkheid niet langer bij burgers en bedrijven zelf. Zo mogen alleen nog winkels die in essentiële levensbehoeften voorzien openblijven. Supermarkten, apotheken, postkantoren, tankstations en banken mogen de deuren openhouden, mits er maar één persoon per tien vierkante meter wordt binnengelaten en voor de maximale duur van dertig minuten. Kapperszaken hoeven niet dicht, maar mogen maximaal één klant tegelijkertijd binnenlaten.

In Spanje zijn deze regels al langer van kracht, in Frankrijk sinds de speech van president Macron maandag.

Frisse neus halen

De Belgische overheid vraagt burgers ook om binnen te blijven, tenzij een verplaatsing ‘essentieel’ is. Een frisse neus halen kan, maar enkel met eigen gezin of vrienden.

Daarmee gaat de Belgische regering niet zo ver als de Spaanse en Franse regeringen. In Spanje patrouilleert het leger op straat en wordt iedereen die niet kan aantonen met een goede reden op straat te zijn, naar huis gestuurd. Je riskeert zelfs een boete van 100 euro, of een jaar gevangenisstraf. In Frankrijk is een formulier nodig om je buiten te mogen begeven. Mocht het formulier niet in orde zijn, dan kun je ook een boete verwachten. De sanctie is nu vastgesteld op 135 euro, maar kan in bepaalde gevallen zelfs oplopen naar 375 euro.

In alle landen, behalve Nederland, zijn samenscholingsverboden van kracht. De Nederlandse overheid wil nog niet zo ver gaan en dat was de afgelopen dagen ook te merken. Dinsdag was het bijvoorbeeld nog druk bij de kersenbloesems in het Amsterdamse Bos en waren veel Amsterdammers aan het recreëren in het Vondelpark.

Openbaar vervoer en scholen

In alle landen rijdt het openbaar vervoer nog wel, maar zijn de dienstregelingen flink versoberd en moeten reizigers minimaal een meter afstand van elkaar houden. In Nederland is deze regel nog niet opgelegd, maar lijken reizigers uit eigen beweging afstand van elkaar te nemen.

Vanaf zaterdag stelt de NS in ons land de basisdienstregeling in. Hierdoor zal op ieder station nog maximaal twee keer per uur een trein in beide richtingen vertrekken. Maandag meldde de NS al dat het aantal treinreizigers met 85 procent was gedaald.

De scholen zijn inmiddels overal gesloten. België probeert daarbij, net zoals Nederland, de ouders te ontzien die niet kunnen thuiswerken of in vitale sectoren werken zoals de zorg, transport of hulpverlening. Ook in Frankrijk en Spanje worden uitzonderingen gemaakt om ouders in vitale sectoren te ontlasten bij de opvang van hun kinderen.

Debat

Alledaagse activiteiten, zoals recreëren in een park, zijn in Nederland nog mogelijk, maar in België, Frankrijk en Spanje ondenkbaar op dit moment. Premier Rutte liet dinsdag weten dat hij nog niet zo ver wil gaan om het publieke leven volledig plat te leggen.

Wel is in een videocall met alle Europese leiders afgesproken dat landen minimaal op ‘code oranje’ gaan. Met de huidige maatregelen houdt Nederland zich daar aan, volgens de premier. Woensdagmiddag gaat het kabinet met de Tweede Kamer in debat over de aanpak van de coronacrisis en zullen wellicht nieuwe maatregelen worden besproken.