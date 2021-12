België en Duitsland: ‘Nederlanders, kom niet naar ons’

Drukte op straat in Berlijn. Beeld Getty Images

Op de website van Bild is te lezen dat de Duitse bestuurder van het district Borken (ter hoogte van de lijn Enschede-Doetinchem) Nederlanders oproept in hun eigen land te blijven. Eenzelfde boodschap klinkt voor zijn Duitse landgenoten. “Breng op dit moment geen onnodige bezoeken aan je buurland. De Duitsers moeten in hun land blijven, de Nederlanders in Nederland,” aldus Kai Zwicker.

Omdat de regelgeving aan beide kanten van de grens nogal verschilt, zou grensoverschrijdend verkeer nu ‘te veel vragen oproepen’. Hij benadrukt verder dat als men elkaars land toch bezoekt, de daar geldende regels moeten worden nageleefd.

Dreiging lockdown België

De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, vraagt Nederlanders dringend om voor hun kerstinkopen, restaurant- of cafébezoek niet naar België uit te wijken. Ze vreest dat de massale komst van Nederlanders het coronavirus in de kaart zal spelen. Dan dreigt ook voor België opnieuw een lockdown, waarschuwt ze.

Sinds winkeliers en horecabazen in Nederland de deuren hebben moeten sluiten, trekken veel Nederlanders de grens over. In België kunnen ze nog wel shoppen en naar de kroeg. Maar ‘dat laten gebeuren is de kortste weg naar een sluiting van de horeca’ ook hier, zegt gouverneur Cathy Berx tegen de krant De Standaard. “En dat wil niemand.”

“Zak niet af naar hier,” maant de hoogste provinciebestuurder van Antwerpen de noorderburen. “Ik vraag de Nederlanders op hun tanden te bijten.” Als het blijkt mee te vallen met de gevreesde nieuwe omikronvariant van het virus ‘zijn ze opnieuw van harte welkom. Maar dit is niet het moment om naar hier te komen,’ zegt ze tegen de Belgische omroep VRT.