Belastingdienst zet meer systemen uit die niet aan wet voldoen

Het gaat vooral om applicaties die gebruikt worden door de afdeling die de inkomstenbelasting regelt. In februari meldden RTL Nieuws en Trouw dat het systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV) onwettig was. Dat systeem is toen uitgezet.

Daarna hebben staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Toeslagen) en Hans Vijlbrief (Belastingdienst) beloofd te laten onderzoeken of andere systemen ook strijdig zijn met de wet. Dat blijkt voor een aantal het geval, melden ingewijden. Die zijn nu uitgezet. Het gaat niet alleen om fraudesystemen, maar om allerlei registratiesystemen die niet volledig aan de wet voldoen.

Vrijdag sturen de staatssecretarissen naar verwachting een brief aan de Kamer met daarin uitleg en details over wat er nog meer mis is gegaan bij de Belastingdienst en de fraudejacht van de fiscus.

Illegale zwarte lijsten

Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) willen dat de Kamer en de gedupeerden zo snel mogelijk worden geïnformeerd. “Kennelijk heeft de Belastingdienst nog veel meer illegale zwarte lijsten,” zegt Omtzigt. “We vragen al maanden om die zwarte lijsten en krijgen ze niet. De regering dient onmiddellijk de Kamer te informeren en de burgers die erop staan.”

‘Ondanks alles wat al gebeurd is, blijkt het probleem telkens groter en dieper,’ twittert Leijten.