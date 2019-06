Belastingdienst loopt ruim 800 miljoen euro mis

Beeld ANP

Dit blijkt uit cijfers die Nieuws en Co en Nieuwsuur hebben opgevraagd.

Zes miljoen Nederlandse huishoudens ontvangen een of meerdere toeslagen. Als er veranderingen in een huishouden plaatsvinden, moeten de wijzigingen doorgegeven worden aan de Belastingdienst. Dat gaat niet altijd goed.

Oninbaar

Een groot deel van het geld komt terug, maar 806 miljoen euro is ‘oninbaar’. Het gaat om kinderopvangtoeslag, huur- en zorgtoeslag en het kindgebondenbudget. In 16 procent van de gevallen ging het niet goed; in totaal werd zo’n 24 miljard euro ten onterechte uitgekeerd.

Bewindvoerder Alessandro Bos laat aan Nieuwsuur weten niet verbaasd te zijn over de bedragen. “Het toeslagensysteem is complex. Je moet bijvoorbeeld inschatten wat je denkt te gaan verdienen. Dat is voor veel mensen lastig. Ze weten vaak überhaupt niet of ze werk krijgen. Hoeveel uur ze gaan werken, en hoeveel ze gaan verdienen. En als ze bijvoorbeeld gaan samenwonen, heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van de toeslagen.”