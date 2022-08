Belastingdienst geeft Scientology Amsterdam belastingvoordeel, tegen uitspraak Hoge Raad in

Scientology Kerk Amsterdam, een omstreden religieuze beweging, heeft na een jarenlange juridische strijd een fiscaal-vriendelijke status gekregen van de Belastingdienst. De ‘kerk’ zou volgens de fiscus voldoen aan de huidige regels, terwijl de Hoge Raad in 2016 nog oordeelde dat de organisatie geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is zoals andere kerken.

Scientology, opgericht in de jaren vijftig door sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard, is een zogeheten nieuwe religieuze beweging. De activiteiten omvatten zondagsdiensten en ceremonies, therapiesessies en het bestuderen van de werken van Hubbard. Leden betalen vele tienduizenden euro’s om via een vastgesteld pad van cursussen en examens ‘clear’ te worden oftewel verlost te raken van ongewilde emoties of trauma’s.

Bekende volgers zijn acteurs Tom Cruise en John Travolta. De afgelopen decennia getuigden oud-leden in documentaires en online van sektarische toestanden, geldzucht en een angstcultuur binnen Scientology.

Volgens de club zelf werd in 2012 het gunstige belastingregime aangevraagd. Het is begrijpelijk dat de vestiging van Scientology in Nederland, gevestigd aan de Wibautstraat in Amsterdam, een ANBI-status nastreefde. Een organisatie betaalt dan namelijk geen belasting bij de ontvangst van erfenissen en schenkingen ‘die worden gebruikt voor het algemeen belang’. Een ANBI komt ook in aanmerking voor teruggave van energiebelasting en donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Geen krimp

De Belastingdienst gaf ruim 14 jaar geleden nog geen krimp. Volgens rechtbankdocumenten werd al in 2008 voor het eerst een ANBI-aanvraag van Scientology Kerk Amsterdam afgewezen. Daarna volgde een juridisch traject met verschillende rechterlijke uitspraken, tot op 25 november 2016 de Hoge Raad de knoop definitief doorhakte: de tarieven die Scientology in rekening brengt voor therapie en trainingen zijn commercieel van aard. Het is de bedoeling van Scientology om exploitatieoverschotten te behalen, terwijl de ANBI-regels stellen dat een instelling met het geheel van haar activiteiten geen winstoogmerk mag hebben.

Daarmee leek de kous af, tot Scientology Kerk Amsterdam dinsdagavond uit het niets een juichend persbericht verstuurde dat na verstrekking van ‘uitgebreide informatie’ en ‘een grondig onderzoek van de financiële administratie van de kerk’ door de Belastingdienst de ANBI-status alsnog was toegekend. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën kon het besluit bevestigen, maar niet toelichten vanwege de wettelijke fiscale geheimhoudingsplicht. Wel zou er een toelichting naar de Tweede Kamer gaan.

Nuttige activiteit

Daarin staat dat tot 2012 de lijn strikt was: een activiteit die tegen commerciële tarieven wordt verricht, kan per definitie geen (onderdeel van een) algemeen nuttige activiteit zijn en dus geen ANBI-status krijgen. Met ingang van 2012 ging echter de Geefwet in. Daarin staat dat, ook als sprake is van commerciële tarieven, voor het geheel van de activiteiten sprake kan zijn van het dienen van het algemeen nut. Dus meldt Financiën: “Conclusie van de Belastingdienst is dat Scientology Kerk Amsterdam sinds 2012 voldoet aan de geldende regelgeving.”

Daar komt nog bij dat een ANBI-adviescommissie afgelopen mei stelde dat het inhoudelijk beperken van wat we tot ‘algemeen nut’ rekenen, niet voor de hand ligt. “De doelen en activiteiten van ANBI’s kunnen in conflict komen met overheden en bedrijven.” Ook vindt de commissie dat het stellen van ‘aparte eisen op basis van grondrechten’ niet de juiste weg is. In het najaar volgt een kabinetsreactie op het ANBI-rapport.

Scientology is in ieder geval uitermate tevreden met het besluit van de fiscus. ‘We zijn dankbaar dat de Nederlandse autoriteiten onze religieuze activiteiten en praktijken en ons werk op het gebied van de humanitaire doelen van Scientology als algemeen nut beogend hebben bevestigd. Deze definitieve beslissing van de Nederlandse autoriteiten voegt zich bij het toenemende aantal erkenningen van overheden en rechtbanken in democratische landen over de hele wereld,’ meldt het persbericht.

Op dit moment zijn Scientology-kerken, missies en groepen die naar eigen zeggen maatschappelijke verbeteringen nastreven, aanwezig in meer dan 190 landen en gebieden.