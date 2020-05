‘Belastingdienst erkent: toch sprake van etnisch profileren’

Foto ter illustratie. Beeld ANP

De Belastingdienst bevestigt dit na onderzoek van RTL Nieuws en Trouw.

Het is voor het eerst dat wordt toegegeven dat tweede nationaliteit bij de fiscus een 'indicator' was en dat onderscheid is gemaakt tussen Nederlandse burgers. Tijdens de toeslagenaffaire was ophef ontstaan over welke persoonsgegevens de Belastingdienst en specifiek de afdeling Toeslagen gebruikt en wat daar precies mee werd gedaan.

Volgens de Belastingdienst is in 2012 een 'risicomodule' ingebouwd die werd gebruikt bij het vaststellen van de voorlopige aanslag. Een van de selectieregels die daarbij werden gebruikt, was tweede nationaliteit. Om welke nationaliteiten het ging, zegt de fiscus niet.

Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) willen opheldering.