Belangenorganisatie COC geëerd met speciale verzamelmunt

Dat maakte staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) donderdag bekend. De organisatie werd in 1946 opgericht maar in 1973 volgde pas de officiële erkenning van de organisatie door de Nederlandse regering.

“Het COC is de oudste nog bestaand lhbti-organisatie ter wereld. De erkenning van het COC door de Nederlandse regering was destijds echt een mijlpaal. Er is sinds de erkenning al veel bereikt op het gebied van lhbtqi+-emancipatie. Daar mag het COC trots op zijn”, aldus Van Rij.

Willemstad

Het ministerie van Financiën brengt elk jaar twee bijzondere munten uit voor verzamelaars, waarop speciale feiten, gebeurtenissen of personen staan die veel voor Nederland hebben betekent. Naast de COC-munt wordt er in 2023 ook een munt uitgegeven met daarop de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao. Dat centrum is sinds 1997 Unesco Werelderfgoed.

Hoe de munten eruit gaan zien is nog niet duidelijk, daarvoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. De staatssecretaris kiest de winnende ontwerpen uit. Beide munten worden in februari geslagen. Met de verzamelmunten kan gewoon betaald worden, al is nu nog onduidelijk hoeveel ze waard zullen zijn.

