Belager Ajaxspeler Klaassen voorlopig vrij, maar krijgt gebiedsverbod voor alle stadions

Hij heeft een gebiedsverbod gekregen voor alle stadions in Nederland waar op dat moment een wedstrijd in het betaald voetbal wordt gespeeld. Dit verbod gaat twee uur voor aanvang van een wedstrijd in en eindigt twee uur na afloop.

Of en eventueel hoe dit verbod wordt gecontroleerd wil een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet kwijt. “Dit kan door middel van controles waar de verdachte zich bevindt bijvoorbeeld, maar details geven we niet prijs.” Hij voegt toe: “Wij gaan er in dit geval van uit dat hij zich nergens laat zien”.

De man wordt beschuldigd van mishandeling en moet zich medio mei verantwoorden voor de politierechter.

Vanaf de tribune in De Kuip in Rotterdam werd woensdag tijdens de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax vermoedelijk een aansteker gegooid, die op het hoofd van Klaassen terechtkwam. De voetballer liep daarbij een wond op en kon niet meer verder spelen. De man uit Roelofarendsveen is hiervoor aangehouden.

De politie hield na die wedstrijd in totaal 22 mensen aan die zich zouden hebben misdragen in het voetbalstadion. Iedereen is inmiddels vrijgelaten. Mogelijk moeten zij zich later nog verantwoorden voor de rechter, aldus de politie vrijdagochtend.

Het OM meldt vrijdagmiddag dat de verdachte man uit Roelofarendsveen en zijn omgeving (online) ernstig worden bedreigd. “Dit wordt actief gemonitord. Dat dit incident heftige emoties oproept is een feit, maar we wijzen erop dat het bedreigen van personen of voor eigen rechter spelen een strafbaar feit is,” schrijft het OM in het persbericht.