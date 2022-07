Bekende coronabetogers mengen zich nu tussen de boeren: ‘Demonstreer voor dingen die me aangaan’

Woensdag sloot de politie de toegang naar Apeldoorn vanaf de A1 om demonstrerende boeren tegen te houden. Beeld JEROEN JUMELET/ANP

‘Een grote ploeg vanuit Nieuw Amsterdam is er toch in geslaagd naar de grensovergang te komen. Beelden had u nog tegoed.’ Te zien is een filmpje van een paar seconden op een snelweg waar het verkeer muurvast staat nadat boeren met tractoren de doorgang blokkeerden. ‘Maak de ME moe’, reageert een kijker op de Facebookpagina van Onrecht TV. ‘En nu heel Nederland dicht tyfen,’ klinkt het.

Onrecht TV was er vaak bij tijdens de coronaprotesten, maar nu die op een lager pitje staan, schakelt het moeiteloos over naar de boerenprotesten. Op de Facebookpagina, met zo’n 35.000 volgers, staan tientallen filmpjes, berichten en compilaties van de acties.

Eind vorig jaar haakte dit platform ook al aan bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam. Marco Buis, die daar filmde voor Onrecht TV, kwam erdoor in het nieuws toen hij werd geraakt door een politiekogel. Afgelopen dinsdag dook hij ook weer op in Den Haag bij de boerenprotesten. Waarom hij nu deelneemt? “Zonder boer geen voer. Ik heb geen zin om straks 8 euro voor een karbonaadje te betalen. En ik demonstreer voor dingen die me aangaan. Een team, één taak, zeg ik dan.”

Heel lang demonstreerde Buis dinsdag niet, hij werd opgepakt omdat hij een gebiedsverbod heeft voor de omgeving van de Tweede Kamer. “Ik ben tegen dat verbod in beroep gegaan, maar ze hebben me toch meegenomen.” Na een paar uur op het politiebureau kon hij weer naar huis. “Maar ik moet nu wel voor de rechter komen hiervoor.”

Gele hesjes

Onrecht TV is zeker niet de enige die zich nu stort op de boerenprotesten. Ook Hannie Descendre is geregeld aanwezig, getooid met een rode boerenzakdoek om haar hals. Zij is geen boerin, maar komt uit de Spoorwijk in Den Haag. Descendre werd in 2019 bekend toen ze deel uitmaakte van de gelehesjesdelegatie die door premier Rutte werd ontvangen in het Torentje. Zij was de vrouw die, al bellend, langs de uitgestoken hand van Rutte naar binnen liep. Op haar Facebookpagina deelt ze een oproep van de boeren om maandag Nederland plat te leggen. ‘Persoonlijk zal ik doorpakken... Put onze (r)overheid maar uit,’ schrijft ze erbij.

Nog een bekend gezicht dat in actie komt: Michel Reijinga van Nederland in Verzet. Tijdens de coronapandemie organiseerde hij, onder het mom van ‘koffiedrinken’, tientallen demonstraties op het Amsterdamse Museumplein. Die bijeenkomsten eindigden meerdere keren met charges van de ME.

Nu roept hij ‘alle Nederlanders’ op om vrijdagavond naar Harderwijk te komen voor een protestmars. Die zou in eerste instantie langs het huis van stikstofminister Christianne van der Wal voeren, maar omdat daar inmiddels een noodverordening geldt, is de route aangepast. “Ik voer al sinds 2018 actie tegen wanbeleid van het kabinet. Vorig jaar noemden ze me een coronawappie, nu zal ik wel een stikfstofwappie zijn, maar ik ga door.”

Bedenkelijk

Sommige coronabetogers die nu de boeren steunen, hebben een bedenkelijke reputatie. Zo is Onrecht TV een bekend fenomeen in radicale (corona)actiekringen. De oprichter van het platform kreeg eerder dit jaar nog vier maanden cel omdat ze een livestream verzorgde van weer een andere anti-overheidsactivist die met een brandende fakkel voor het huis van Sigrid Kaag stond.

Het zijn dergelijke acties waarvoor veiligheidscoördinator NCTV eerder waarschuwde. De dienst sprak toen van ‘een radicale onderstroom onder de coronademonstranten’. Leden van die onderstroom lijken zich nu ook aan te sluiten bij de boerenprotesten. In april schreef de NCTV nog dat ‘binnen de radicale onderstroom tegen het gevoerde coronabeleid aanwijzingen zijn voor verdere radicalisering. Hierbij wordt de geweldsdreiging voornamelijk gevormd door individuen en kleine groepen die vatbaar kunnen zijn voor opruiende (online) complottheorieën.’

LTO Nederland laat weten dat alle steun uit de samenleving welkom is, wat de reputatie ook is. “Iedere burger die geen boer is en die ons op een waardige, positieve manier wil steunen en zich aan de regels wil houden, vinden wij alleen maar heel goed. De toekomst van de boeren staat op het spel en daar maken veel boeren zich zorgen over,” zegt woordvoerder Wytse Sonnema. Maar misdragingen zijn onaanvaardbaar. “Boeren en tuinders zitten niet te wachten op onruststokers, wie dat ook zijn. Dat trekt alleen maar de aandacht weg bij waar het echt om gaat, namelijk de kaalslag op het platteland.”

Bart Kemp van Agractie wil geen commentaar geven op de groepen die zich aansluiten bij de boerenprotesten. “Ik heb geen mening over wie zich wel of niet bij ons aansluit. Dat is niet iets wat ons raakt of bezighoudt. Wij zijn ook op geen enkele manier betrokken bij wilde acties. Wij focussen ons op de inhoud.”