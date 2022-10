‘Behoorlijk grote kans’ dat zonsverduistering goed te zien is rond het middaguur

Zo'n volle zonsverduistering zal dinsdag niet te zien zijn; op het hoogtepunt zal de zon voor 22 procent verduisterd worden. Beeld ANP

Het blijft dinsdag droog, met uitzondering van wat regen in het noorden en westen. Hoewel er lage wolkenvelden en hogere wolkensluiers zijn, klaart het ook zeker regelmatig op. Daardoor is er kans dat de deels verduisterde zon rond het middaguur enige tijd goed te zien is.

De gedeeltelijke verduistering is in Nederland tussen 11.08 uur en 13.03 uur waar te nemen. De zon wordt dan op het hoogtepunt, om 12.05 uur, voor 22 procent door de maan verduisterd. Volgens Weeronline is dat het beste moment om de zonsverduistering te bekijken.

Eclipsbrillen

De zonsverduistering waarnemen met het blote oog of een zonnebril wordt afgeraden. Ook bij een zonsverduistering kan recht in de zon staren je netvlies beschadigen, wat kan leiden tot slechtziendheid of blindheid. Zeker bij kinderen bestaat dat gevaar. Er bestaan daarom speciale eclipsbrillen, waar een filterfolie in is aangebracht. Ook dan kun je maximaal 30 seconden naar de zonsverduistering kijken.

Bij het planetarium in Artis kun je dinsdag zo’n bril lenen om de zonsverduistering te bekijken, en je kunt er gebruik maken van telescopen, om een nog beter zicht te hebben op het fenomeen. De Universiteit van Amsterdam biedt een livestream aan met telescoopbeelden en uitleg van astronomen.

