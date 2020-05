‘Bedrijven krijgen tot 20.000 euro tegemoetkoming in vaste lasten’

Beeld ANP

In de periode van maart tot en met mei konden bedrijven, klein en groot, eenmalig een gift van 4000 euro krijgen om hun huur en energierekening van te betalen. Voor een aantal ondernemers was deze zogeheten TOGS-regeling echter lang niet afdoende om de kosten te dekken. Het kabinet zei daarom eerder al toe dat in het nieuwe steunpakket 2.0 een fijnmaziger tegemoetkoming zou komen.

Daarom ligt er nu het plan op tafel om een staffel in te voeren: naarmate het omzetverlies groter is, is er een hoger bedrag beschikbaar. Nieuw is ook dat er een bedrag per maand kan worden verstrekt, met als maximum circa 6700 euro. Wie drie maanden achter elkaar in aanmerking komt voor de tegemoetkoming krijgt maximaal 20.000 euro.

Boete op ontslag geschrapt

Daarnaast komt het kabinet met een verlenging van de looncompensatieregeling NOW, waarin tot maximaal 90 procent van de loonsom door de overheid wordt overgenomen. De voorwaarden voor deze regeling worden wel aangescherpt: zo mogen bedrijven die een beroep op de NOW doen geen bonussen of dividend uitkeren. Tegelijkertijd wil het kabinet de boete op ontslag die nu nog in de regeling zit schrappen.

Morgen komt het kabinet bijeen in de zogeheten vijfhoek om de laatste details van het steunpakket 2.0 door te spreken. Vaste deelnemers aan dit overleg zijn minister-president Mark Rutte, de vicepremiers en de ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Woensdag na de ministerraad zal het pakket waarschijnlijk worden gepresenteerd.