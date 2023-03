Bedreiger advocatenkantoren Ficq en Weski heeft spijt: ‘Ik schaam me kapot’

Advocaat Inez Weski werd door Mohamed el I. telefonisch met de dood bedreigd. Beeld ANP

Volgens de raadsvrouw van de veertigjarige Mohamed el I. was hij in het voorjaar van 2021 in een psychose. Zelf stelde hij woensdag tijdens een pro-formazitting in de zaak dat hij in die periode onder invloed van middelen was geweest.

Vanaf medio juni 2021 bedreigde hij de medewerkers van advocatenkantoor Weski in Rotterdam. Hij refereerde aan Ridouan Taghi en vertelde dat hij had gedroomd dat het kantoor in brand stond.

Na de moordaanslag op Peter R. de Vries in juli belde hij met kantoor Ficq & Partners in Amsterdam. Hij deed zich voor als een ‘criminele psychopaat’ en zei dat advocaat Nico Meijering ‘een heel groot probleem’ zou hebben als Peter R. de Vries zou komen te overlijden.

Doodsbedreiging

Op de dag dat Peter R. de Vries overleed, bedreigde El I. advocaat Inez Weski telefonisch met de dood. Hij stelde onder andere dat ze geen overuren moest maken in het Marengoproces.

Mede doordat de aanslag op Peter R. de Vries had plaatsgevonden kwamen de dreigementen hard aan. Advocaat Nico Meijering deed aangifte namens zijn kantoor. “Het was al een hele heftige tijd voor de politie en het Openbaar Ministerie, maar ik ben heel blij hoe ze dit hebben opgepakt,” laat hij weten.

Mohamed El I. las woensdag een brief voor aan de rechtbank. Daarin zei hij dat hij een crimineel leven heeft geleid. “Ik schaam me kapot,” zei hij over de bedreigingen aan de medewerkers van beide kantoren. Hij gaf aan graag een excuusbrief te willen schrijven aan zijn slachtoffers om hen gerust te stellen. “Ik wil niet meer impulsief zijn. Ik wil aan mijn toekomst werken.”

Mohamed I. is psychisch onderzocht. Er ligt een advies om hem TBS met dwangverpleging op te leggen. Over drie maanden gaat de zaak verder.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: