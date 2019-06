Bedreigde vissoort op menu veel toprestaurants

Beeld ANP

95 van de 110 sterrenrestaurants werden onderzocht. Hieruit bleek dat op 89 procent van de menukaarten ten minste één gerecht stond met een vissoort die ‘rood’ scoort op de Viswijzer.

De score rood betekent meerdere problemen rond duurzaamheid, bijvoorbeeld dat de vis bedreigd is of dat het vissen ernaar schade oplevert aan de zeebodem. Het onderzoek toont aan dat slechts 11 procent van de onderzochte restaurants enkel vis serveert die groen of oranje scoort. Oranje staat voor ‘tweede keus of goed alternatief’, terwijl groen ‘een goede, duurzame keus’ betekent.

Overbevissing

Voorbeelden van bedreigde vissoorten die op de menukaarten staan zijn rog, paling en blauwvintonijn. Volgens de GFF gaat het hier om ‘exclusieve’ vissoorten, wat inhoudt dat ze weinig meer voorkomen door overbevissing. ‘Groene’ gerechten zijn bereid met bijvoorbeeld oesters, Noordzeemakreel, heek, schelvis of ‘scheermesjes’.

De GFF vindt de resultaten zeer zorgelijk. Omdat chef-koks in de toprestaurants veel aandacht besteden aan de kwaliteit van hun producten zou je verwachten dat de vis op het menu duurzaam is, aldus de organisatie. De GFF hoopt dat sterrenrestaurants “een voorbeeldfunctie gaan vervullen en de bedreigde soorten van de kaart halen”.

‘Foute vis’

Volgens de GFF wijst ander onderzoek uit dat groothandels waar restaurants hun inkopen doen, weinig verantwoorde vis in hun assortiment hebben.

Op Wereld Oceanen Dag, zaterdag, vraagt de GFF aandacht voor ‘foute vis’ via een diner. Topchefs bereiden dan een 9 gangenmenu met duurzame vis voor vertegenwoordigers van bedrijven. Onderdeel van die bijeenkomst is volgens de GFF dat meerdere grote visleveranciers gaan toezeggen hun assortiment te verduurzamen.