Bediening bruggen en sluizen Noord-Holland terug in provinciehanden

Een schip van de Britse marine vaart door de sluis in het Noordzeekanaal bij IJmuiden. Beeld ANP

Het provinciebestuur draait daarmee de verzelfstandiging van 2017 terug. Aanleiding zijn de aanhoudende klachten over de manier waarop de bruggen en sluizen werden bediend door het bedrijf Trigion.

“Het bedienen van bruggen en sluizen is een kerntaak van de provincie,” schrijft het dagelijks bestuur in het brief aan provinciale staten. “Het volledig uitbesteden van deze kerntaak aan een marktpartij is te kwetsbaar gebleken.”

De keuze voor Trigion wekte ten tijde van de privatisering al verbazing. Het bedrijf is gespecialiseerd in beveiliging en bewaking van gebouwen, maar had tot dan toe geen ervaring met de scheepvaart. De vakbond sprak van een ‘ordinaire bezuinigingsmaatregel’.

Trigion betaalde de honderd brug- en sluiswachters ook fors minder dan zij in de oude situatie verdienden, wat voor veel medewerkers aanleiding was op te stappen. Het gevolg was dat bruggen en sluizen tijdelijk niet werden bediend wegens gebrek aan personeel.

Een deel van de brug- en sluiswachters komt met ingang van november weer in dienst van de provincie. De andere groep wordt ondergebracht bij een marktpartij, wel met een werkgarantie en dezelfde arbeidsvoorwaarden.