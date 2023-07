BBB zoekt een premierskandidaat voor in het Torentje: ‘Bij eentje denk je: die past bij de club’

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, hier met partijgenoot Henk Vermeer, heeft aangegeven zelf geen premier te willen worden. Beeld Peter Hilz/ANP

De BoerBurgerBeweging zoekt iemand om het Torentje te bemensen, mocht de partij bij de verkiezingen van 22 november de grootste worden. Van der Plas sloot eerst niet uit dat ze dat zelf zou doen, daarna speelde ze hardop met het idee dat de BBB met twee premierskandidaten zou komen: een voor het binnenland (Van der Plas zelf) en een voor het buitenland.

Inmiddels is ze daar weer van teruggekomen, het moet toch één premier worden. Maar Van der Plas ziet het gereis naar het buitenland niet zitten, ze heeft bovendien vliegangst. Ook ziet ze zichzelf niet in nette kleding allerlei officiële bezoeken afleggen. “Het grijpt me allemaal een beetje naar de strot, om eerlijk te zijn,” bekende ze donderdag in De Telegraaf.

Daarom vinden er gesprekken plaats met een premierskandidaat. Mochten die slagen, dan zal die persoon pas in september worden gepresenteerd, zegt Henk Vermeer, BBB-medeoprichter en rechterhand van Van der Plas.

“We willen vóór deze zondag horen of de persoon die we hebben benaderd bereid is deze positie in te nemen,” zegt hij. Die dag gaat Van der Plas met vakantie. “Maar die persoon heeft dan nog wel wat tijd nodig om privé en zakelijk wat dingen af te handelen.”

Peilingen

In de peilingen strijdt BBB mee om wie de grootste wordt, samen met de VVD en de combinatie GroenLinks-PvdA. De verkiezingen zijn nog ver weg en dus zegt deze tussenstand nog weinig. Maar wat de mensen achter BBB mogelijk wel zorgen baart, is dat de partij de laatste tijd licht daalt in die polls.

Ook blijkt uit peilingen dat een flink deel van de kiezers twijfelt of Van der Plas een goede premier zou zijn. Al blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos dat nu zo’n 46 procent van de kiezers een voldoende geeft op de vraag of Van der Plas geschikt is als minister-president. Daarmee scoort ze ongeveer even goed als Dilan Yesilgöz (VVD) en Frans Timmermans (PvdA-GroenLinks). Wel is de waardering voor Van der Plas als fractievoorzitter veel hoger dan die van anderen. Haar populariteit ontleent ze dus vooral aan haar Kamerwerk.

Reden voor de partij dus om uit te willen stralen dat Van der Plas straks in de Kamer blijft. Onlangs zijn zij, Vermeer en een aantal partijkopstukken om de tafel gaan zitten om te bespreken wie de partij naar voren zou kunnen schuiven als kandidaat voor in het Torentje bij de Kamerverkiezingen. Vermeer: “Al pratende popten er op een gegeven moment wat namen op. En dan denk je bij eentje: die is bekend, die heeft ervaring, die past bij de club.” Ook belangrijk, vindt Vermeer: de premierskandidaat moet ‘duidelijke taal spreken’ – net als Van der Plas. “Of het een man of een vrouw is, dat is voor ons niet belangrijk.”

Race om Torentje

Bij de Kamerverkiezingen proberen de partijen die het grootst willen worden kiezers te overtuigen met een goede premierskandidaat. Ook BBB denkt dat het kan helpen om met een goede naam op de proppen te komen. Maar er is geen onderzoek gedaan of kiezers daar echt hun stem van laten afhangen, zegt politicoloog Tom van der Meer, betrokken bij het Nationaal Kiezersonderzoek dat na elke verkiezing dieper ingaat op de beweegredenen van kiezers.

“Ook dit jaar zullen partijen net als voorgaande campagnes inzetten op een race om het Torentje. Maar dat is wel Haagse logica waar veel kiezers niets mee hebben,” zegt Van der Meer. “Wie op de SGP of de Partij voor de Dieren stemt, doet dat niet met het idee dat de lijsttrekker van die partij ook premier wordt.”

Geen leiderschapskaart

Maar er is een grote groep zwevende kiezers in het midden die zich wel door een dergelijke status kan laten beïnvloeden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de premierbonus die een zittende premier doorgaans krijgt als hij meedoet aan de verkiezingen. Van der Meer: “In een land waar veel partijen meedoen, is het voor een partij die de premier levert een manier geworden om zich in de campagne te onderscheiden van de rest: je speelt de leiderschapskaart.”

Nu Rutte niet meer meedoet aan de verkiezingen, kan geen partij die kaart nog spelen. Voor het eerst sinds 2002 speelt de premierbonus geen rol bij verkiezingen. Van der Meer hoopt dan ook dat de vraag wie er premier kan worden deze campagne minder dominant wordt. “Want het is schijn: we kiezen geen premier in dit land. Zelfs als een partij de grootste wordt, heeft die doorgaans maar zo’n 20 procent van de stemmen. Dan moeten er dus coalities gesmeed worden en daar hoeft de grootste partij niet bij te zitten. Als bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA de grootste wordt, wordt het lastig voor Frans Timmermans met een rechtse meerderheid in de Kamer. De grootste partij levert niet automatisch de premier, ook BBB niet.”