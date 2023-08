BBB wacht met premierskandidaat tot programma en kieslijst rond zijn: ‘Pas ja of nee bij totaalplaatje’

Caroline van der Plas blijft het liefst partijleider van de BBB in de Tweede Kamer. Beeld ANP / ANP

Als iemand weet hoe Pieter Omtzigt zich nu voelt is het Jan Nagel wel. Althans: Leefbaar Nederland-oprichter Nagel weet wat het is om te twijfelen over deelname aan verkiezingen.

Na zijn zomerstop volgende week maakt Tweede Kamerlid Omtzigt bekend of hij meedoet met een eigen partij, de voormalige PvdA’er Nagel zat bijna vijftien jaar geleden in hetzelfde schuitje. “Met onze nieuwe partij 50Plus hadden we in 2009, 2010 ook weinig tijd toen het kabinet was gevallen,” zegt Nagel. “Halen we het? Onze conclusie was toen: nee, we zijn er nog niet klaar voor. Het is ingewikkeld om snel alles op poten te zetten.”

Haast

Daar kunnen partijen in Den Haag over meepraten. Van een rustige vakantie is geen sprake meer na de val van het kabinet. Er wordt nu druk geschreven aan partijprogramma’s, kandidatencommissies houden sollicitatiegesprekken, fondsenwervers zijn druk met het binnenhalen van geld, spindoctors studeren op hun strategie voor verkiezingen waarbij meer dan eerder zo’n beetje alles openligt.

De eerste harde deadline voor de partijen is 28 augustus, als partijnamen en -logo’s bij de Kiesraad geregistreerd moeten zijn. Op 9 oktober moeten de kandidaten bekend zijn. Op 22 november zijn de verkiezingen.

Die datum lijkt ver weg, maar vergt een militaire planning, zeker voor een betrekkelijke nieuwkomer als de BBB. De partij zoekt tientallen nieuwe Tweede Kamerkandidaten. Er hebben zich volgens campagneleider Henk Vermeer meer dan 500 gegadigden gemeld. Daaruit worden 120 potentiële kandidaten geselecteerd voor sollicitatiegesprekken en screening. “We kijken naar het cv maar ook iemands socialemediagedrag,” zegt Vermeer. “En het liefst hebben we zo min mogelijk dubbelfuncties, dus liever geen mensen die ook al voor ons actief zijn in de Provinciale Staten.”

Grote vraag bij de BBB is nu: wie wordt de kandidaat-premier? Van der Plas vindt zichzelf meer geschikt voor het Tweede Kamerwerk, dus zoekt de BBB naar een politicus voor het Torentje, mocht de partij de grootste worden. De beoogde kandidaat is er inmiddels wel uit, maar de partij wacht tot eind augustus met mededelingen. Eerst moeten het partijprogramma en de kieslijst bekend zijn, zegt Vermeer: “Iemand kan geen definitief ja of nee zeggen als het partijprogramma niet af is, het gaat ook om het totaalplaatje.”

Het partijprogramma staat in de steigers. “We hebben anders dan veel andere partijen geen bevroren ideologie, we zoeken naar de beste oplossingen voor problemen,” zegt Vermeer. En plannen kunnen veranderen. In een eerder verkiezingsprogramma van de BBB stond bijvoorbeeld nog het plan voor ‘meldpunt voor leraren die ideologie verspreiden’. Na kritiek werd het idee voor zo’n kliklijn geschrapt.

Gevestigde politieke partijen bouwen voor een belangrijk deel voort op partijprogramma’s van 2020/2021, al is de wereld flink veranderd. Toen zat Nederland nog midden in de coronacrisis. De oorlog in Oekraïne was nog niet begonnen. Geld lenen was gratis. Dat is allemaal anders, mogelijke bezuinigingen kunnen ditmaal echt een verkiezingsthema worden, zeggen strategen bij diverse coalitiepartijen.

Miljoenen euro’s nodig

En: campagne voeren kost geld. Een serieuze mediacampagne van een middelgrote partij loopt al snel in de miljoenen euro’s. Hoewel partijen wel reservepotjes hebben, is meer geld welkom na jaren van verkiezingen. Daarvoor is wel meer creativiteit nodig: in 2021 konden partijen nog profiteren van een enkele megastorting. Een techondernemer schonk één miljoen euro aan D66, een schoolboekenhandelaar stortte meer dan een miljoen in kas van het CDA. Maar na een wetswijziging mogen zulke suikerooms nog maar maximaal een ton doneren.

Nieuwkomer BBB wil de campagne met 7,5 ton in gaan, zegt Vermeer. Dat geld is nodig voor reclames, advertenties, online en offline “We staan nu volgens mij op ruim vijf ton, vaak verzameld met kleine bedragen van sympathisanten die twee tot tien euro doneren. Dit najaar willen we er nog een schepje bovenop doen en wat grotere bedragen via fondsenwerving binnenhalen bij mensen die net wat meer te besteden hebben.”

Frans Timmermans is de beoogd lijsttrekker van de linkse tandem PvdA/GroenLinks. Beeld ANP

Voor ‘LPF-achtige toestanden’ vreest Vermeer niet bij zijn partij. De nieuwe politieke partij van Pim Fortuyn moest na diens breuk met Leefbaar Nederland in 2002 in rap tempo worden opgebouwd. De kieslijst werd snel bij elkaar geïmproviseerd, LPF’ers zeggen terugblikkend dat ‘zeker de helft van de kandidaten’ feitelijk ongeschikt was. Na de moord op Fortuyn viel de fractie in rellen en ruzies uiteen.

Maar BBB-strateeg Vermeer ziet geen overeenkomsten met zijn partij: “Hun leider is vermoord, ze hadden geen anker meer, geen cultuurdrager. En zij waren plots zo groot geworden, iedereen die op het partijkantoor rondliep kreeg zo’n beetje een plek op de lijst. Dat gebeurt bij ons niet. Haast is er zeker bij iedereen, maar zorgvuldig zijn we ook.”