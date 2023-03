BBB vrijwel zeker 17 zetels in senaat, D66 zakt terug naar 5

BBB-leider Caroline van der Plas. Beeld ANP

Tegelijk zakt D66 terug naar 5 in plaats van de eerder berekende 6 zetels, zo meldt de Verkiezingsdienst van het ANP in de nieuw prognose. GroenLinks en PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen met respectievelijk 8 en 7 zetels samen uit op 15 zetels. Dat is er 1 meer dan de twee partijen nu hebben in de senaat. De VVD staat met 10 zetels op de derde plaats.

De nieuwe prognose is berekend op basis van de voorlopige uitslagen van alle gemeenten, op 95 procent van de getelde stemmen in Amsterdam en de voorlopige uitslag van Nederlanders die in het buitenland wonen, die de gemeente Den Haag zondag verstrekte. De uitslagen van de mensen die op de BES-eilanden stemden, zijn nog niet binnen, maar het gaat hier om relatief weinig stemmers.

In de nieuwe prognose komt de coalitie van VVD (10), D66 (5), CDA (5) en CU (2) op 22 zetels uit, tegenover 32 zetels nu. Er zijn 38 zetels nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, die 75 zetels telt.

De coalitie had al geen meerderheid in de senaat en heeft nu dus nog minder zetels. Dat betekent dat de coalitie bij linkse of rechtse partijen meer steun moet zien te vergaren om beleid erdoorheen te krijgen.

De rest van de senaat zal volgens de nieuwe prognose bestaan uit: PVV (5), PvdD (4), SP (3), JA21 (3), FVD (2). 50Plus, SGP, Volt en OSF krijgen elk 1 zetel. De laatste restzetel gaat mogelijk naar de PVV of naar de SGP.

De nieuwe Statenleden en kiescolleges kiezen eind mei de senatoren. Overigens zijn Statenleden niet verplicht om op een kandidaat van de eigen partij te stemmen, maar dit gebeurt doorgaans wel. Bovendien kunnen partijen onderling nog afspraken maken om senaatszetels binnen te slepen.

