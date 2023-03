BBB staat dubbelfuncties toe, tegen eigen richtlijn in: ‘Als een zetel anders onbezet blijft, doen we het tóch’

Caroline van der Plas in haar werkkamer in de Tweede Kamer, een week na de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP

“Dit is een probleemgevalletje,” erkent partijstrateeg Henk Vermeer in antwoord op vragen van Tubantia en AD over de kieslijsten. Uit hun onderzoek blijkt dat BBB in de knel komt met het invullen van alle zetels in de waterschappen. Zo staan er op de lijst voor het waterschap Vechtstromen – waar negen BBB’ers verkozen zijn – elf mensen. Maar doordat drie van die mensen óók op de lijst voor de Provinciale Staten van Overijssel staan, blijkt dit nu een te krappe bezetting. Woensdagavond heeft het partijbestuur een extra vergadering belegd om het onder meer over de krapte op de kieslijsten te hebben en wat het doet met dubbelfuncties.

Jeffrey Rouwenhorst, Dario Prinsen en Adam Bakker zijn zowel in de Overijsselse Staten als in het waterschapsbestuur gekozen; Rouwenhorst is bovendien óók in de Eerste Kamer gekozen. Zij gaven dinsdag aan de voorkeur te geven aan het lidmaatschap van Provinciale Staten of de Eerste Kamer.

Partijvoorzitter Erik Stegink: “We hebben hierover contact gehad met de Kiesraad en het is zo dat je volgens de Waterschapswet niet tegelijk in én het provinciebestuur én het waterschapsbestuur mag zitten.” Gevoegd bij de gedragslijn van BBB dat leden van de Eerste Kamer niet in een waterschapsbestuur mogen zitten, zou dit betekenen dat één BBB-zetel van Vechtstromen onbezet blijft.

Dubbelfuncties onwenselijk

“We hebben als basisprincipe: geen dubbelfuncties,” zegt partijstrateeg Vermeer. “Dat hebben we altijd bestempeld als onwenselijk. Maar als we het moeten doen omdat een zetel anders onbezet blijft, doen we het tóch.” Doordat BBB zowel in de waterschappen als in de provincies ‘zo goed heeft gescoord, werd dit een keuze’, zegt hij.

Zetels onbezet laten vindt BBB niet kunnen. Stegink zegt dat prioriteit wordt gegeven aan het bezetten van de zetels bóven de afspraak binnen BBB dat er geen sprake mag zijn van dubbelfuncties. Vandaar dat het bestuur besloten heeft dat afgeweken kan worden van de gedragslijn en dat de dubbelfunctie van Rouwenhorst (zowel lid Eerste Kamer als lid waterschap) tóch wordt toegestaan. Of Rouwenhorst daartoe zelf ook bereid is, is nog onduidelijk.

Afwijken van ambitie

Een andere optie is ‘maatwerk’, aldus voorzitter Stegink. Dat komt erop neer dat met de drie ‘dubbelkandidaten’ wordt gesproken. Op basis van die gesprekken zouden kandidaten, in afwijking van hun eigen ambitie, tóch zitting kunnen nemen in het waterschapsbestuur. Het betekent wel dat er dan minder kandidaten zijn voor het provinciebestuur.

Daarvoor zijn vooralsnog voldoende kandidaten, omdat de vier lijstduwers volgens lijsttrekker Carla Evers hebben besloten alsnog wél in de Provinciale Staten zitting te nemen. Door het toestaan van dubbelfuncties binnen BBB zouden bovendien Rouwenhorst en Ilona Lagas, die beiden voor de Eerste Kamer gekozen worden, ook Statenlid kunnen blijven.

Hoe de verdeling er precies uit komt te zien wordt volgende week duidelijk. Op woensdag 29 maart worden zowel de nieuwe Statenleden als de nieuwe waterschapsbestuurders geïnstalleerd.