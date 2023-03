BBB grote winnaar in Noord-Holland, maar meebesturen wordt ingewikkeld

Ingrid de Sain van BBB Noord-Holland. Beeld Mariet Dingemans

Terwijl de kruitdampen van de verkiezingsavond amper zijn opgetrokken, gaat bij politieke partijen de ochtend na de verkiezingen de blik meteen vooruit. Welke partijen gaan samen de coalitie vormen in de provincie?

De winnaar van de verkiezingen heeft het initiatief, maar daarmee is niet gezegd dat die partij ook in de coalitie komt. Vier jaar geleden werd Forum voor Democratie de grootste in Noord-Holland, maar na een paar weken onderhandelen bleek dat niemand met ze wilde samenwerken.

Dit keer is het – op basis van de voorlopige telling – aan de BoerBurgerBeweging (BBB) om de onderhandelingen te starten, als grootste partij van de provincie. Vooropgesteld: het wordt puzzelen voor lijsttrekker ­Ingrid de Sain. Meer nog dan in andere provincies heeft de BBB hier namelijk veel andere partijen nodig om een meerderheid te vormen.

Rechtse meerderheid lijkt onhaalbaar

BBB-leider Caroline van der Plas heeft al gezegd niet akkoord te gaan met plannen waarin staat dat boeren onteigend kunnen worden, een uitspraak die de onderhandelingen zal kleuren. Ook wil ze dat het jaartal 2030 van tafel verdwijnt om de stikstofdoelen te halen. Daarmee is een coalitie met bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA en D66 – alle drie op dit moment in het provinciaal bestuur – moeilijk voorstelbaar.

BBB zal als eerste naar de VVD kijken, alleen heeft de Noord-Hollandse VVD zich verbonden aan de stikstofdoelen van het kabinet. Een rechtse meerderheid lijkt onhaalbaar. JA21 en CDA zijn niet groot genoeg om een provinciebestuur mee te vormen, terwijl Forum voor Democratie en PVV geen serieuze opties zijn voor de VVD.

Als het BBB niet lukt om bruggen te slaan met de andere partijen, is het aan de VVD om de opties te verkennen. Hoogstwaarschijnlijk kijken zij naar de middenpartijen, en met name de ‘linkse wolk’ PvdA en GroenLinks, voor een brede coalitie.

Samen met D66 halen zij dan 27 van de 55 zetels. Partijen als CDA, Volt of SP kunnen de coalitie aan een meerderheid van minstens 28 zetels helpen, waardoor een vijfpartijencoalitie mogelijk is. Maar hoe breder het verbond, betekent vaak ook hoe lastiger besturen.

Iemand zal moeten bewegen

Optie C zou een geheel linkse coalitie kunnen worden. Winnaar Partij voor de Dieren is met 2 zetels gegroeid naar 5 zetels. Met GroenLinks (7), PvdA (7), D66 (5), Volt (3) en SP (2) liggen hier mogelijkheden. Het zou een hard gelag zijn voor de twee rechtse partijen die de grootste zijn geworden in Noord-Holland.

GroenLinks-lijsttrekker Anouk Gielen zei na de verkiezingsuitslag te hopen dat Partij voor de Dieren haar verantwoordelijkheid neemt. Daarmee doelde ze onder meer op uitspraken die de partij eerder heeft gedaan. Afgelopen zaterdag zei partijleider Esther Ouwehand in Nieuwsuur dat meebesturen in de provincies geen doel op zich is.

Minder gepolariseerd

In de moeilijke taak om te formeren heeft Noord-Holland wel één voordeel. Het stikstofdebat is met minder intensieve landbouw in de regio minder gepolariseerd dan op andere plekken in het land en daarmee ligt er ook meer nadruk op andere takken die stikstof uitstoten, zoals de industrie, havens, Schiphol, verkeer en de scheepvaart.

Het maakt de eerste onderhandelingsronde, waarbij BBB de partij is waarnaar gekeken zal worden, extra interessant. Iemand zal moeten bewegen. Maar wie? Voor BBB staat veel op het spel. Zij lopen het risico dat ze groot zijn gemaakt om de macht van de gevestigde partijen te doorbreken, maar de kans bestaat dat er uiteindelijk een brede coalitie van gevestigde middenpartijen overblijft.