BBB definitief de grootste in Noord-Holland, VVD evenveel zetels

Ingrid de Sain, van BBB Noord-Holland. Beeld Mariet Dingemans

Omdat BBB wel meer stemmen heeft gekregen, is die partij toch de grootste. GroenLinks heeft één zetel meer dan de eerdere uitslagen voorspelden en komt op 7 zetels, evenveel als PvdA. Daarna volgen D66 en Partij voor de Dieren met 4 zetels.

Na deze uitslag is BBB-lijsttrekker Ingrid de Sain aan zet om te zoeken naar een meerderheid van partijen die samen een coalitie willen vormen. Over rechts – JA21 (3 zetels), FVD (2), PVV (3) – lijkt onhaalbaar, een samenwerking de VVD en links ligt eerder voor de hand.

Mocht dat niet lukken dan is de VVD aan zet. Maar terug naar de voormalige coalitie met PvdA, D66 en GroenLinks kan niet zomaar, hiervoor ontbreekt een meerderheid. Er moet dan gezocht worden naar een extra partij, waarbij nadrukkelijk gekeken zal worden naar Partij voor de Dieren en in mindere mate naar SP, CDA of Volt (alle 2 zetels).

Afgelopen zaterdag wees winnaar BBB VVD-coryfee Ankie-Broekers Knol aan als verkenner, om te kijken wat de opties zijn om een coalitie te vormen. Deze week voert zij de eerste gesprekken met alle partijen, waarna ze naar verwachting volgende week verslag uitbrengt over de volgende stappen. Volgende week woensdag worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd en vindt er een duidingsdebat plaats over de uitslag.

Amsterdammers in de provincie

Onder de gekozen volksvertegenwoordigers zit een aantal opvallende Amsterdammers. Zo keert Marianne Poot, voormalig fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD, terug in de politiek als Statenlid. Remine Alberts, SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad is wederom vier jaar aanvoerder van de Noord-Hollandse SP.

Daar tegenover staat het vertrek van Wil van Soest, bekend Noorderling en de oudste actieve politica van Nederland. Zij haalde voor BVNL geen zetel. Amsterdammers Thierry Baudet (FvD) en Annabel Nanninga (JA21) werden als lijstduwers met voorkeursstemmen gekozen. Nanninga gaf eerder al aan die plek niet in te nemen. Ook Baudet neemt zijn plek niet in, meldt zijn woordvoerder.

Bekijk hieronder de uitslag per gemeente

Tekst gaat verder onder de graphic.

Waterschappen

Ook de definitieve uitslagen van de Waterschapsverkiezingen zijn bekend. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de PvdA de grootste partij geworden met 6 zetels. Daarop volgen de Partij voor de Dieren, VVD en WaterNatuurlijk (een samenwerking tussen GroenLinks, D66 en Volt) met elk 4 zetels. BBB kreeg 3 zetels. De opkomst was 47,2 procent.

In waterschap Hollands Noorderkwartier, waar een deel van Amsterdam-Noord onder valt, wordt nieuwkomer BBB de grote winnaar met maar liefst 6 zetels. Partij Groen, Water & Land verliest 2 van haar 7 zetels en is daarmee niet meer de grootste, maar de tweede partij.

BBB landelijk de grootste

Landelijk lag de opkomst voor de waterschapsverkiezingen op 53,1 procent en BBB en Water Natuurlijk komen uit de bus als de grote winnaars. BBB was de grootste in 13 van de 21 waterschappen en komt als nieuwkomer met 118 zetels de besturen binnen. Zij hebben daarmee 23 procent van alle gekozen zetels gewonnen.

Water Natuurlijk neemt in vijf waterschappen het voortouw en komt op 91 zetels. Ook de Partij van de Dieren kent een goede verkiezingsuitslag en is gegroeid van 17 naar 37 zetels in de waterschapsbesturen.

Het CDA, de VVD en 50plus zijn de grote verliezers deze waterschapsverkiezingen. Het CDA gaat van 60 naar 35 zetels en de VVD van 70 naar 55 zetels. 50plus levert ook veel zetels in en gaat van 32 naar 10 zetels.

Op 30 maart worden de nieuwe waterschapsbestuurders geïnstalleerd.