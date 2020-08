Bazaar Beverwijk deels dicht, ondernemers geschrokken

Ook nadat de Bazaar eind juli het dragen van mondkapjes verplicht stelde, droegen veel bezoekers ze niet. Beeld Marc Driessen

De Bazaar zette sinds eind juli 28 eigen toezichthouders in en stelde het dragen van mondkapjes in de hallen verplicht. Bij grote drukte werd de toegang tot hallen beperkt, waarbij alleen bezoekers met een mondkapje druppelsgewijs werden binnengelaten.

Maar dat is niet genoeg gebleken. Vanaf zondag moeten hallen 30 tot en met 33 – de Oosterse markt en het foodcourt – verplicht twee weken dicht. Ook een van de grote parkeerplaatsen, P3, is dicht. De veiligheidsregio en gemeente Beverwijk zeggen het besluit te betreuren ‘gezien de impact op de economie’, maar zien ‘vanuit de situatie omtrent corona geen andere mogelijkheid’. Bezoekers aan de Bazaar worden opgeroepen zich aan de regels te houden ‘zodat niet meer hallen gesloten hoeven te worden’.

Puinhoop

“Het is een puinhoop,” zegt een woordvoerder van de ondernemersvereniging. “Ondernemers staan hier met allerlei verse voorraden, maar alles is dicht. Vannacht hebben ze het besloten, we kregen het pas vanochtend te horen via een briefje van een andere ondernemer, niet eens van de Bazaar. Er loopt alleen wat handhaving rond. We mogen open, maar als de politie komt, dan is het ons eigen risico.”

“Van de Bazaar hebben we nu niets gehoord. Er zijn snel wat kraampjes buiten neergezet voor de verkopers van vers groente en fruit, maar dat gaat niet werken.”

“Drieëneenhalve hal is gesloten,” zegt directeur George Zapantoulis van Bazaar Beverwijk. “Ik ben gisteravond om half twaalf gebeld door de burgemeester: wij gaan over tot een dwangmaatregel. Ze zeggen dat meerdere malen is geconstateerd dat de 1,5 meter niet wordt nageleefd, maar dat ons geen blaam treft. Terwijl we vrijdag nog met de top van de veiligheidsregio hebben overlegd. Die zei: het gaat goed.”

Mondkapjesplicht

“Nu moeten we twee weken sluiten, ik weet niet waarom. We begrijpen deze urgentie niet. We hebben van te voren ook geen waarschuwingen gehad. We weten dat het op bepaalde momenten druk is en mensen zich niet aan de regels houden. Maar we hebben geen incidenten of besmetting gehad. We hebben gevraagd of de veiligheidsregio onze mondkapjesplicht verplicht wilde stellen, maar dat willen ze niet. In plaats daarvan gooien ze de boel dicht.”

“We hebben nu kramen buiten geplaatst zodat ondernemers met verse waar die daar kunnen verkopen, in de regen. Maar daar heeft de horeca niets aan. Bezoekers die in de hallen komen die nu zijn gesloten, zullen nu naar de andere hallen gaan. Hierdoor wordt het daar drukker en worden die straks misschien ook gesloten.”

De Bazaar sloot in april op eigen initiatief de deuren bijna drie maanden, wat toen leidde tot ophef onder de ondernemers die aanvankelijk wel hun huur moesten blijven betalen. Inmiddels zijn voor die periode afspraken gemaakt tussen Bazaar en winkeliers.