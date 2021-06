Baudet wil eigen samenleving ‘Forumland’, met eigen munt, datingapp en scholen

Beeld ANP

Iedereen herinnert zich de uitspraken van Thierry Baudet (38) over een ‘boreale wereld’ of de ‘uil van Minerva’. Een wat vergeten zinnetje uit zijn speech in maart 2019, na het winnen van de Statenverkiezingen, luidde: “Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen.”

Het woord ‘zuil’ vermijdt Baudet sindsdien, maar de afgelopen weken speelt hij wel weer vaker met het idee dat hij al langer heeft: Forum voor Democratie uitbouwen tot een soort gesloten samenleving. In zijn meest recente versie van zijn YouTubeshow Het Forum schetste Baudet al wat dat allemaal zou moeten bevatten.

Hij wil een eigen woningbouwvereniging voor FvD-leden. Eigen scholen, misschien wel een ‘week- of dagblad opzetten’, een Forum-cryptomunt om een eigen betalingssysteem op te zetten, maar ook een datingapp voor FvD’ers.

Virtueel land

De huidige FvD-app, nu nog vooral een pr-kanaal, moet een Marktplaats voor spullen gaan worden, een vacaturebank krijgen, zelfs kunnen melden welke lunchrooms van FvD’ers zijn. “Ik ga mijn huis kopen van een FvD’er, mijn kinderen gaan naar een leraar die FvD’er is, ik wil mijn vakantiehuisje boeken bij een FvD’er, op zoek naar personeel via die app”, aldus Baudet. “Wij zijn een land, wij zijn Forumland. Misschien geen territoriaal land, maar een virtueel land.”

De term ‘zuil’ heeft de partijleider vervangen door de ‘beweging’, maar de gedachte is vergelijkbaar: “We moeten onze eigen sociaal-economische verbanden creëren. We moeten elkaar in leven gaan houden, want dat doen zij ook.”

‘Zij’ zijn de ‘linkse elite’ die een ‘vlechtwerk’ heeft vervolmaakt: ‘ze’ hebben universiteiten gekaapt, de journalistiek, de ambtenarij, de politiek, de bancaire wereld. Baudet: “Wij worden daar geweerd, ontslagen. Wij moeten een manier creëren waarop FvD’ers met elkaar kunnen leven zoals wij dat willen. We zijn toch maar een minderheid, omsingeld door mensen die anders denken.”

Het moet, zei hij, ‘mogelijk zijn om min of meer binnen een kring van FvD’ers te leven’. Zo lijkt het plan om de ‘bestuurlijke elites en de politiek’ van ‘binnenuit te breken’, te zijn ingeruild voor het oprichten van een zuil.

Makke van de democratie

Dat idee van een FvD-samenleving wordt zo steeds concreter, maar rijpte al wel langer in Baudets wereld. Eigenlijk begon het toen hij op 23-jarige leeftijd in aanraking kwam met de conservatieve Edmund Burke Stichting, opgericht door onder anderen journalist Bart Jan Spruyt en hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging. Een bolwerk van denkers die zich afzetten tegen de ‘verworvenheden’ van de Franse Revolutie. De makke van de democratie volgens Burke: een minderheid gaat dan altijd gebukt onder de wil van de meerderheid.

Eigen elite

Baudet zag het opleiden van een eigen elite als middel voor behoud van macht voor de ‘beweging’. “Dan kun je een keer slechte verkiezingen hebben en nog steeds feitelijk de macht hebben. Want jij bepaalt welke schoolboeken worden voorgeschreven, wie literaire prijzen winnen, wie er televisieprogramma’s mag maken, wie de rechters benoemt.”

Met zijn hang naar een eigen zuil heeft hij ondertussen wel veel politieke medestanders van zich vervreemd. Partijprominent Henk Otten was de eerste die afhaakte, maar ook de recente breuk met Wybren van Haga is er in zekere zin een gevolg van. Baudet claimt dat Forum alleen kan gedijen als er ophef is, als de partij een eenling is tegenover de rest. De meer pragmatische kompanen – van Otten tot Van Haga – wilden meer praktische politiek bedrijven, en vertrokken dus.

Volgens Baudet is dat inherent aan de ‘beweging’ die hij wil leiden, zei hij vorige week in (uiteraard) Forums eigen YouTubeshow. De ‘prijs’ van een leven in zijn zuil is ‘uitsluiting’ door de ‘bestaande samenleving’, aldus Baudet. “Wybren voelde dat.” Volgens hem is onverbiddelijkheid nodig voor afsplitsers : “Wij moeten gewoon zeggen: dan raak je je hele sociaal-economische netwerk kwijt. Als je afstand van ons wilt nemen, dan moet je weer de wereld in. Wij zijn Forumland.”