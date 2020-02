Baudet: verwijt van racisme na omstreden tweet is absurd

Thierry Baudet (FvD) staat de pers te woord in de Tweede Kamer naar aanleiding van zijn tweet. Beeld ANP

Baudet maakte afgelopen weekend verontwaardiging los met een tweet waarin hij klaagde over ‘Marokkanen’ die twee vriendinnen van hem zouden hebben lastiggevallen in de trein. Het bleek naderhand om NS-medewerkers te gaan die kaartjes controleerden. Maandag kwam de FVD-voorman van zijn tweet terug en noemde die ‘te snel en te stevig’.

Daarmee moet de kous nu maar eens af zijn, vindt hij. “We hebben nu wel genoeg stilgestaan bij de fout die ik heb gemaakt. Ik heb rechtgezet wat ik recht wilde zetten en wat rechtgezet moest worden.” Hij gaat ‘weer aan het werk om de immigratie en integratieproblemen aan te pakken’.

Context

De politicus schreef maandag in een bericht op Facebook dat hij de kwestie te haastig in een bredere politieke context heeft getrokken. ‘De context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.’

De politie wilde bekijken of er sprake was van een strafbaar feit, maar zag uiteindelijk af van aangifte. Bij het door de FvD-leider genoemde incident in de trein was ook een politieagent betrokken.

Fractievoorzitters van de coalitiepartijen riepen Baudet maandag op om excuses aan te bieden voor zijn tekst op Twitter. Ook Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, vroeg in het openbaar om een schuldbetuiging van Baudet.