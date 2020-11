Baudet trekt zich terug als lijsttrekker van Forum voor Democratie

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Baudet geeft zijn positie als nummer 1 op de kandidatenlijst op, maar blijft wel in de kamer. Hij wil eventueel lijstduwer worden. Het afgelopen weekend nam de druk op de positie van Baudet toe. “Ik heb de ultieme politieke consequentie genomen,” zegt hij.

Zaterdag schreef Het Parool op basis van screenshots van appberichten, instagramposts en gesprekken met bronnen die anoniem willen blijven dat er binnen jongerenpartij JFvD antisemitische en homofobe berichten worden gedeeld. Zondag werd duidelijk dat het bestuur van de jongerenafdeling zich tijdelijk terugtrok naar aanleiding van de publicatie.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ⬇️ #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 23 november 2020

Partijleider Thierry Baudet noemde de stappen die JFvD nam ‘uitstekend’. “Direct doorpakken. Geen trial by media maar serieus bekijken hoe het zit en daarna conclusies trekken.”

Spoedberaad op geheime locatie

Maar dat bleek niet voldoende. Maandagavond werd een partijbijeenkomst belegd, op een tot nu toe geheim gehouden locatie. Het beraad werd afgedwongen door critici binnen de partij, onder wie ook Theo Hiddema, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. Volgens anonieme bronnen wil de top vijf van de partij, minus Thierry Baudet, dat er veel harder wordt opgetreden tegen de JFvD.

In een interne brief, waarin een partijberaad werd geëist, vragen de critici om de ontbinding van de huidige JFvD om die opnieuw op te zetten in een andere vorm. ‘Met een nieuw leiderschap, nieuwe interne structuur en screening van nieuwe leden.’

Maar Baudet en Freek Jansen, voorzitter van de jongerenafdeling, ‘hebben hun lot aan elkaar verbonden’ en ‘weigeren toe te geven’, aldus een van de anonieme bronnen. “Freeks positie is onhoudbaar en de partij zou wel eens beter af kunnen zijn zonder Thierry als partijleider.”