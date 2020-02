Baudet: te snel en te stevig getweet over incident in trein

Thierry Baudet (FvD) in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Baudet schreef vrijdag in een tweet dat ‘twee dierbare vriendinnen ernstig werden lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein’. Volgens de politiewoordvoerder ging het om conducteurs en een agent in burger die bezig waren met een kaartcontrole. Nadat die zich hadden gelegitimeerd was de situatie afgedaan. “Vervolgens wordt die tweet geplaatst. Waar komt dit vandaan, vragen wij ons af,” zegt de politiewoordvoerder.

Ook de NS en ooggetuigen zeggen dat het om een kaartcontrole ging en dat de vrouwen aanvankelijk hun vervoersbewijs niet wilden tonen. Baudet schrijft daarover: ‘De wijze waarop zij werden aangesproken was voor de vrouwen zeer intimiderend. Ze gaven mij aan dat er openlijk en meermalen wapengerei werd getoond, dat er sprake was van intimiderend verbaal en non-verbaal gedrag en dat de mannen op agressieve wijze hun ‘legitimatie’ toonden.’

‘Snel en stevig’

De politicus geeft in een bericht op Facebook aan dat hij ‘te snel en te stevig’ heeft getweet over het incident. ‘Daarbij heb ik de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken: de context namelijk van de gevolgen van de massale immigratie, integratieproblemen en het gebrek aan veiligheid dat vele Nederlanders daardoor dagelijks zien en ervaren. Uiteraard heb ik niemand willen beschuldigen die geen blaam treft. Dit heb ik de NS inmiddels ook laten weten.’

De politie bekijkt of er sprake is van een strafbaar feit, laat de woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten na berichtgeving hierover van RTL Nieuws. Bij het door de FvD-leider genoemde incident in de trein was ook een politieagent betrokken.

Fractievoorzitters van de coalitiepartijen riepen Baudet maandag op om excuses aan te bieden voor zijn tekst op Twitter. Ook Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, vroeg in het openbaar om een schuldbetuiging van Baudet.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door vier marokkanen in een trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul! Red dit land! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) 31 januari 2020