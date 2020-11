Baudet stelt zich toch weer verkiesbaar als partijleider

De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft @thierrybaudet leiderschapsverkiezingen uit. pic.twitter.com/5Tt8a5TiJo — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 25 november 2020

Hij zegt daarin: “Ik heb een stap terug gedaan om de rust te laten terugkeren. Het allerbelangrijkste is dat de ziel van mijn partij behouden bleef. Maar de rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd: er is een bitchfight ontstaan waarbij mij allerlei narigheid wordt aangesmeerd. Er wordt geprobeerd mij met pek en veren uit Forum voor Democratie te zetten. Theo Hiddema is opgestapt, Paul Cliteur is opgestapt, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van wat wij met Forum voor democratie wilden doen.”

Volgens Baudet moeten alle 50.000 leden op maandag 30 november en dinsdag 1 december kenbaar maken of ze hem ‘terug willen’ als leider.

Kritiek

Baudet verwijst met de kritiek ogenschijnlijk naar het kritische geluid dat partijprominent Annabel Nanninga liet horen. Zij haalde dinsdag ongenadig hard uit naar de opgestapte partijleider Thierry Baudet. Ze vindt dat hij ‘op staande voet’ moet worden geroyeerd. “De offers die hij vandaag en gisteren heeft gebracht, zijn helaas een wassen neus.”

Nanninga eiste juist dat Baudet helemaal bij Forum zou vertrekken en krijgt daarop veel bijval van FvD-fracties uit de provincies.

In navolging van alle ophef stapten dinsdag al wel Baudet-vertrouwelingen Theo Hiddema en Paul Cliteur uit de politiek.

Baudet zegt in zijn filmpje: “Iedereen die denkt dat het echt anders moet bij Forum voor Democratie, die denkt dat er fouten zijn gemaakt, die kan zich nu beschikbaar stellen. Maar de leden zijn nu aan het woord. Als Forum voor Democratie ter ziele gaat, als het iets heel anders moet worden, dan kunnen de leden daarvoor stemmen. Maar daar moet wel eerst een ledenraadpleging over zijn geweest.”