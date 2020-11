Baudet stelt splitsing van Forum voor Democratie voor

Thierry Baudet staat de pers te woord. Beeld ANP

Er moet een boedelscheiding komen, zei Baudet in Goedemorgen Nederland van WNL. “We komen er niet meer uit.” De leden zouden dan zelf kunnen kiezen achter wie ze zich scharen. Het plan moet een ‘vechtscheiding’ voorkomen.

Baudet meent wel dat hij recht heeft op de naam Forum voor Democratie. “Ik ben dit begonnen.” Hij zou het heel merkwaardig vinden als de anderen de partijnaam zouden mogen houden. “Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt.”

In de uitzending werd Baudet ook gevraagd naar enkele opmerkingen die hij in het verleden heeft gedaan. Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer drie op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie, luidde woensdagavond de noodklok over de denkbeelden van Baudet.

Goedemorgen, de brief van FvD-senator ⁦@NickiVerweij⁩. De inhoud wordt bevestigd door Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. pic.twitter.com/8YtaWOm19J — wilc⭕️ boom (@WilcoBoom) 26 november 2020

Aangifte

Baudet en het partijbestuur van Forum voor Democratie staan lijnrecht tegenover elkaar. Baudet verraste het bestuur compleet door zich woensdag tóch verkiesbaar te stellen als partijleider en lijsttrekker. Het bestuur eiste daarop zijn vertrek, maar dat verzoek legde Baudet naast zich neer.

“Waarom gaan zij zelf niet weg als ze iets anders willen. Ik heb Forum voor Democratie opgebouwd. Als zij blijkbaar iets anders willen, waarom stappen ze zelf niet op? Waarom proberen ze met een gemeen machtsspel een coup te plegen op mij? Met karaktermoord op mij, ik vind dat heel laag.” Baudet kan het partijkantoor niet meer, omdat de sloten zijn vervangen.

Drie bestuursleden van Forum voor Democratie doen donderdag aangifte tegen Thierry Baudet omdat zij geen toegang meer hebben tot de ICT-systemen en socialemedia-accounts van de partij. Dat bevestigt een woordvoerder.