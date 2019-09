Baudet over vertrek Otten: ik ben een vriend verloren

Thierry Baudet (FvD) tijdens de FvD-bijeenkomst in Zaandam. Beeld ANP

Dat er vervolgens twee Eerste Kamerleden en vier lokale FvD’ers naar Otten overstapten noemt Baudet een verlies, maar de partij moet door, zei hij bij een partijbijeenkomst in Zaandam. Na een zomer van affaires die volgde op het vertrek van Henk Otten, probeerde de partij op de bijeenkomst het chagrijn te verdrijven.

Baudet’s analyse is dat dit conflict hem ‘een vriend heeft gekost’. “Dat spijt mij, maar er zijn dingen gebeurd die binnen geen enkele partij zouden zijn toegestaan. Het vervelendst van allemaal is het voor mij. Dit is een verlies van een persoonlijke vriend geweest,” zegt hij over Otten, zonder diens naam te noemen. “Maar,” zegt hij, “de feiten spreken voor zich. We zijn hier nu vooral om vooruit te blikken.”

Verzuurd

Na beschuldigingen van financiële malversaties, royeerde Baudet zijn voormalige boezemvriend Henk Otten definitief. Al moet gezegd: de relatie was al verzuurd, omdat Otten de ‘te rechtse’ koers van Baudet had gehekeld. Met het royement bleek Baudet echter niet van Otten verlost. Sterker: die sloeg terug.

Otten kondigde prompt aan zelf een partij te beginnen en wist twee FvD-Eerste Kamerleden – waaronder pijnlijk genoeg Baudets persvoorlichter Jeroen de Vries – én vier lokale FvD’ers te verleiden tot een overstap naar hem. Allen haalden vervolgens hard uit naar Baudets ‘schofterige’ behandeling van Otten.

Om nieuwe ‘ongelukken’ te voorkomen wordt het partijbestuur uitgebreid en zegt Baudet zich te manoeuvreren in een ‘niet uitvoerende rol’. “Ik wil dat we ons nu weer richten op onze politieke doelen. Over de verkiezingen in maart 2021. Dan moeten we er klaar voor zijn.” Want ‘Forum is een noodzakelijke regeringspartij om het klimaatbeleid en de migratie te stoppen’.