Baudet oogst kritiek met Houellebecq-essay over individualisme

De Forum-voorman schreef voor een Amerikaans tijdschrift een essay over Sérotonine, het nieuwste boek van schrijver Michel Houellebecq. In het stuk gaat Baudet echter niet alleen in op het boek, maar ook op Houellebecqs kritiek op het doorgeschoten individualisme. Daarbij neemt Baudet een aantal uitspraken voor eigen rekening.

Zo staat er: “Vandaag de dag kan het zelfs gebeuren dat nieuw leven (in de baarmoeder) wordt uitgedoofd, om te vermijden dat de individuele vrijheid wordt verstoord. In Nederland (waar ik woon) wordt suïcide gefaciliteerd om zeker te stellen dat er, eveneens, geen belemmeringen – zoals de plicht om voor je ouders te zorgen – voor het individu ontstaan.” Baudet gebruikt expliciet het woord ‘suïcide’ en niet de term ‘euthanasie’.

Traditionele rol

En over werkende vrouwen schrijft hij: “Tegenwoordig worden vrouwen al van jongs af aan aangemoedigd om een carrière en financiële onafhankelijkheid na te streven. Er wordt verwacht dat ze de traditionele rol afwijzen om een man te ondersteunen. (...) Maar hoe pakt dit werkelijk voor ze uit? Wat gebeurt er als ze 30 worden? Als ze fulltime blijven doorwerken dan wordt het bouwen aan een gezin extreem moeilijk, zelfs onmogelijk. Daarom krijgen vrouwen in de westerse wereld ook steeds vaker minder kinderen.’’

Baudet toont weer zijn ware aard: Stelt dat vrouwenrechten oorzaak zijn van 'ondergang' Europa. We gaan níet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken. #D66 https://t.co/4N0d6upBfF

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) zegt in ‘ontzet te zijn door de domme uitspraken van Baudet’. “Ik blijf strijden voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen zodat zij in vrijheid altijd hun eigen keuzes kunnen maken.”

Ook online veroorzaakt het artikel van Baudet maandag de nodige ophef. Volgens D66’er Pia Dijkstra toont de Forum-leider weer ‘zijn ware aard’. “Zijn masker valt wederom af. Hij stelt dat vrouwenrechten de oorzaak zijn van de ‘ondergang’ van Europa. Maar we gaan niet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken.”

Ook Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) is verbijsterd over de uitspraken van Baudet. “Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten?” PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen betrekt de verkiezingen bij haar stellingname: “We vieren 100 jaar vrouwenkiesrecht en Baudet wil van vrouwen weer tweederangsburgers maken. Een stem op Thierry Baudet is een stem op vrouwen terug naar het aanrecht. Dat u het weet.”

Baudet ziet het opvoeden van kinderen alleen als een zaak voor vrouwen. Zij moeten meer baren en minder werken, en hebben geen recht op abortus.



Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten? #spreekjeuit

Hoewel Baudet suïcide als voorbeeld noemt van doorgeschoten individualisme, is zijn partij Forum voor Democratie wel voor een ruimere euthanasiewet. Op de website van de partij staat letterlijk: “Gezien de hogere levensverwachting, de toenemende eenzaamheid van ouderen en de problemen van langdurig zieke mensen, moeten ouderen die hun leven voltooid achten, recht krijgen op hulp bij het waardig beëindigen van hun leven.”

En ook over andere medisch-ethische kwesties heeft Forum altijd de progressieve kant bepleit.

Thierry Baudet reageerde via Twitter op de ophef. Hij blijkt zich van geen kwaad bewust: ‘Wat een malle reacties op mijn boekrecensie van Houellebecq. Ik raad iedereen aan om niet op tendentieuze berichten in de media af te gaan en de gespeelde verontwaardiging van zetels jagende politici te negeren. Lees het oorspronkelijke stuk. Oordeel zelf!’