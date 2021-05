Baudet beleeft déjà vu: weer valt ‘zijn’ Forum uiteen

Thierry Baudets kring met vertrouwelingen lijkt met iedere affaire uit te dunnen. Beeld ANP

Ditmaal leverde Baudet nog directer zélf de munitie voor de val: de ‘bevrijdingsposter’ die de partij de wereld in slingerde. Op de poster, die oorspronkelijk eigenlijk van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was, greep Forum de kans om ‘75 jaar vrijheid te herdenken’, in plaats van de viering van de bevrijding van nazi-Duitsland. Alles gericht op de door de partij verfoeide coronamaatregelen die ‘onze vrijheid bedreigen’.

De vergelijking zette buiten de partij kwaad bloed. Maar ook in eigen gelederen begon het dus te gisten. Wybren van Haga liet weten het onverstandig te vinden. Volgens hem ging de vergelijking mank. “Het is een ongelooflijk pijnlijke affaire. Heel veel mensen hebben dingen in de oorlog meegemaakt. Mijn familie heeft ook gevochten in de oorlog aan Engelse kant. Wat mij betreft is het totaal onnodig om dat soort pijnplekken open te rijten.”

Baudet schreef daarna een epistel op zijn website waarvan de strekking kort samen te vatten was tot: ik neem niets terug. ‘Nooit ‘sorry’ zeggen. Nooit! (...) Daarom ga ik steeds weer de ophef aan. (...) Dus FVD zal ophef zijn − of zal niet zijn.’

En gevraagd naar de kritiek van Van Haga: “Ik ben de kapitein van dit schip.”

Maar dat is precies wat Van Haga en Smolders de ‘solistische’ Baudet verwijten. Zij vonden de ophef ‘niet nodig'. Zozeer dat Smolders, Wybren van Haga en Olaf Ephraim (toch de nummers 2, 3 en 4 in de fractie) zich nu van hem afwenden.

Zo wordt Baudet maanden teruggeworpen in de tijd: juist met dat drietal was hij gaan bouwen aan een Forum 2.0, na de totale ineenstorting eind vorig jaar.

Chaos

De partij verviel toen in een chaos die zich met het uur verdiepte. Nadat er racistische en antisemitische berichten waren opgedoken in app-groepjes van de jongerenafdeling – en Baudet niet ingreep – knalde de partij uiteen.

Baudet moest een totale leegloop aanschouwen: van zijn mentor Paul Cliteur tot partijprominenten als Annabel Nanninga, Eva Vlaardingerbroek en Joost Eerdmans, zelfs ‘boezemvriend’ Theo Hiddema nam enige tijd de wijk. Baudet gaf in die dagen zelfs het leiderschap even op, maar herclaimde dat snel weer: “Ik ben de partij,” klonk het.

Het was het startsein voor het herbouwen van zijn gehavende politieke vehikel. Zeven prominenten die ervoor nog op de kieslijst voor de Tweede Kamer stonden, waren weg. Tal van lokale politici afgesplitst, vrienden van het eerste uur vertrokken.

Maar Baudet zette zich aan de wederopbouw met ‘ware strijders’. Juist Van Haga was hem in alle ophef trouw gebleven, net als Olaf Ephraim, die als penningmeester en bestuurslid de gaten probeerde te dichten die waren blootgevallen na de vorige ruzie en scheuring: die met mede-partijoprichter Henk Otten. Ook toen al wist deze met een groepje ontevredenen Baudet een slag toe te brengen.

De vraag dringt zich op hoe vaak een politieke partij kan scheuren: Baudets Forum bracht tot dusver een recordaantal nieuwe politieke partijen voort: de partijen JA21 (van Eerdmans) en GO (van Otten) en nu dus de fractie van het gesplitste trio.

Slag

Electoraal is dat ook een slag van jewelste: Van Haga haalde bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ruim 241.000 voorkeursstemmen, maar nipt minder dan Baudet zelf. Waar controverse Baudet bleef achtervolgen – ook nog kort voor de laatste verkiezingen – was Van Haga voor kiezers de meer zakelijke corona-criticus van de partij.

Terwijl van Baudet (via Elsevier ditmaal) weer racistische appjes opdoken waarin hij intelligentie koppelde aan afkomst en misschien zelfs ras, hield Van Haga zich buiten zulke discussies. Hij leek ervoor te worden beloond bij de verkiezingen.

Baudet staat nu alsnog, voor de zoveelste keer, tussen de scherven, want van de fractie van tien die hij op het oog hád voor de Tweede Kamer, vertrokken nu en eerder al liefst zeven politici. Op rij: Nicki Pouw-Verweij, Eerdmans, Vlaardingerbroek, Ephraim, Van Haga, Vogelaar en Smolders.

De kring met vertrouwelingen lijkt zo met iedere affaire uit te dunnen.