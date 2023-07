Bassey niet mee op trainingskamp Ajax, mogelijke transfer naar Fulham

Calvin Bassey. Beeld GERRIT VAN KEULEN/ANP

De Engelse club is bereid om 21 miljoen euro te betalen voor Bassey, die persoonlijk nog tot een akkoord moet komen met Fulham en de medische keuring moet doorstaan.

De selectie van Ajax vliegt maandagmiddag naar Nürnberg. De ploeg verblijft op de thuisbasis van sponsor Adidas, in het dorpje Herzogenaurach. Op de World of Sportscampus wordt de hele week getraind. De eerste sessie staat voor dinsdagochtend op het programma.

Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis zijn wel met de ploeg meegegaan. Zij waren beiden herstellende van een blessure. Doelman Remko Pasveer blijft in Amsterdam. Hij heeft een gebroken middenhandsbeentje en is zeker twee maanden uitgeschakeld. Ook Ahmetcan Kaplan (geopereerd aan een kruisband) is er nog niet bij.

Gehavende defensie

Trainer Maurice Steijn begint dus vooral met een gehavende defensie aan het trainingskamp, dat zaterdag wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Bundesligaclub Augsburg. Jurriën Timber werd al eerder verkocht aan Arsenal. Jorge Sánchez en Edson Álvarez hebben met Mexico vorige week de Gold Cup gewonnen en zijn met vakantie. Het zijn vooral jonkies met wie Steijn nu moet werken: Jorrel Hato, Devyne Rensch, Anass Salah-Eddine, Olivier Aertssen en Tristan Gooijer.

Technisch directeur Sven Mislintat is naarstig op zoek naar versterkingen. Ajax wordt gelinkt aan Josip Sutalo, een 23 jarige centrale verdediger van Dinamo Zagreb en tevens Kroatisch international en aan de 20-jarige Martin Vitik die voor Sparta Praag speelt. Hij is een paar centimeter langer (1,93 meter) dan Sutalo, maar iets minder ervaren. Vitik komt uit voor Jong Tsjechië.

Spertsyan en Guirassy op het verlanglijstje

Ajax heeft niet alleen behoefte aan verdedigers. Ook in andere linies verwacht Steijn aanvullingen. Mislintat is druk doende Eduard Spertsyan, middenvelder van Krasnodar, binnen te halen en ook in de 27-jarige Serhou Guirassy, spitsvan VfB Stuttgart, is de Duitser volgens het Duitse voetbalblad Der Kicker geïnteresseerd. Mislintat haalde Guirassy ooit op huurbasis van Stade Rennes naar Stuttgart.

Steijn heeft nog bijna drie weken voordat de eerste officiële wedstrijd op het programma staat. Heracles is dan, op 12 augustus, in de Johan Cruijff Arena de eerste tegenstander in de eredivisie. Een week later gaat Ajax op bezoek bij Excelsior. De play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League worden op 24 en 31 augustus gespeeld. De loting is op 7 augustus.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: