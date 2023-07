Basisschool De Ster komend schooljaar al opgeheven door te lage leerlingaantallen en personeelsgebrek

Basisschool de Zeven Zeeën in Amsterdam-Noord. Beeld Jean-Pierre Jans

Bij De Ster heeft de medezeggenschapsraad (MR) al met het besluit ingestemd; de MR van de Zeven Zeeën moet hier nog over beslissen. Beide scholen zouden fuseren met scholen die onder hetzelfde bestuur vallen.

Reden voor de fusies zijn de te lage leerlingenaantallen. De scholen vallen onder de zogeheten ‘opheffingsnorm’ van Amsterdam. Scholen die langer dan drie jaar minder dan 196 leerlingen hebben, kunnen door het Rijk worden gesloten. Het inperken van kleine scholen kan helpen tegen het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In Amsterdam zaten afgelopen jaar 43 van de 231 scholen onder de opheffingsnorm.

Zo ook basisschool De Ster, waar het leerlingenaantal volgens de prognoses de komende jaren nauwelijks zal stijgen. De fusie met Basisschool Mobiel stond eigenlijk pas gepland voor augustus 2024, maar werd een jaar versneld. De reden: vanwege het personeelsgebrek kreeg De Ster het komende schooljaar niet rond.

Boze reactie ouders

Basisschool De Zeven Zeeën kondigde in april al aan te gaan fuseren met De Vier Windstreken, wat tot boze reacties onder ouders leidde. In 2019 telde de school nog zeker 195 leerlingen, komend schooljaar zijn dat er nog 120. Volgens bestuurder Marton de Pinth van scholenkoepel Innoord komt dat doordat er te veel basisscholen en te weinig kinderen in de buurt zitten. Volgens ouders is de krimp ook te danken aan bepaalde dingen die in het verleden niet goed werden geregeld door het bestuur, zoals een buitenschoolse opvang en een voorschool.

