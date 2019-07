Basisscholen zoeken nog duizenden leraren

Beeld anp

Terwijl de zomervakantie in het zuiden al is begonnen, hebben basisscholen voor duizenden groepen nog geen vaste leerkrachten gevonden. Op dit moment staan er nog ongeveer 2400 vacatures open, vorig jaar waren dat er aan het einde van het schooljaar iets meer dan 1900. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder eenderde van de schoolbesturen dat sectororganisatie PO-Raad liet uitvoeren.

Ook voor tijdelijke aanstellingen, bijvoorbeeld om een zwangere juf te vervangen, zoeken scholen nog zo’n duizend leerkrachten. Dat zijn er juist een paar honderd minder dan vorig jaar. “Ik hoor echt dat sommige teams eenderde van de plekken open hebben. En dan moet het dieptepunt van het lerarentekort nog komen," reageert Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

‘Makkelijkere’ scholen

De schoolbesturen verwachten de komende weken nog een deel van de vacatures te kunnen oplossen, bijvoorbeeld doordat er sollicitatieprocedures lopen. Toch denken ze volgend jaar te starten met 755 open plekken voor de klas (200 meer dan vorig jaar) en een tekort van 600 tijdelijke leraren. Den Besten: “Tsja, er is nog steeds optimisme in de sector. Ze denken: we hebben het altijd rondgebreid. Hoe het afloopt, weten we na de zomer.”

De verschillen tussen basisscholen worden groter, blijkt uit het onderzoek. Hoewel er meer leraren nodig zijn, zeggen minder bestuurders met een tekort te kampen. “Dat is zorgelijk,” constateert Den Besten. “We horen bijvoorbeeld in de grote steden dat leraren kiezen voor banen op ‘makkelijkere’ scholen qua populatie. Dat is tragisch, want de kinderen die het hardst goede leraren nodig hebben, worden het zwaarst getroffen.” Ook zijn er grote problemen op het speciaal onderwijs.

De helft van de schoolbestuurders ziet zich ertoe genoodzaakt om klassen naar huis te sturen. Ook zegt vier procent een vierdaagse schoolweek niet langer uit te sluiten. Bovendien kiezen meer scholen ervoor om onbevoegden voor de klas te zetten en gebeurt het vaker dat leerlingen wisselende gezichten voor de klas zien.