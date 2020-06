Basisscholen gaan zoals gepland op 8 juni helemaal open

Beeld ANP/Sem van der Wal

Dat melden Haagse bronnen. Sinds 11 mei gaan scholieren al wel een paar dagen of dagdelen naar school, maar vanaf volgende week kan dat weer elke dag. Het kabinet laat monitoren of de gedeeltelijke heropening voor een toename aan coronabesmettingen zorgt. Dat is niet het geval, zeggen ingewijden.



Dat zou blijken uit een rapportage over de heropening van scholen in binnen- en buitenland. Daarin zouden ook de eerste resultaten van de RIVM-studie naar besmettelijkheid onder kinderen en in gezinnen zijn meegenomen. Het kabinet ziet naar aanleiding van dat stuk geen reden om de volledige heropening uit te stellen. Eerder stelde RIVM-baas Jaap van Dissel al dat kinderen maar een kleine rol spelen bij de verspreiding van het virus, dat doen vooral volwassenen.



Wel zijn er lokaal een aantal gevallen van scholen waar leraren besmet bleken met het coronavirus. Zo ging in Limburg een school dicht en vandaag werd bekend dat er een basisschool in Den Haag is gesloten omdat twee leraren besmet blijken met Covid-19. Ook een aantal leerlingen heeft klachten.