Basisscholen en middelbare scholen na kerstvakantie weer open

Dat heeft demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) zojuist gezegd. Ook wordt buitensporten voor jongeren tot 18 jaar weer mogelijk, tot 20.00 uur ‘s avonds. Voor het hoger onderwijs geldt wel dat tentamens mogen worden afgenomen.

Vorige maand besloot de regering om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen om zo de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Slob: “Het naar voren halen van de kerstvakantie voelde als een nederlaag. Ik ben blij dat we nu deze stap kunnen zetten. Er is opluchting, maar er is ook nog veel gaande. Het is nog geen rustig bezit, maar het is fijn dat kinderen weer naar school kunnen.”

In de leeftijdscategorie van het hoger onderwijs loopt het aantal besmettingen nog niet terug, waardoor hbo’s en universiteiten nog wel dicht moeten blijven, zo adviseerde het OMT.

Volgens minister Hugo de Jonge (Zorg) gaat het tempo van het boosteren ‘sneller dan gedacht’. Hij denkt aan het einde van de week 60 procent van de bevolking zo’n prik te hebben gegeven. Vanaf morgen kan iedereen boven 18 jaar een afspraak hebben gemaakt. “In dit tempo heeft iedereen een boosterprik kunnen hebben gehad.” De Jonge hoopt dat de vaccinatiegraad van de boosterprik op 90 procent gaat uitkomen. “Maar daar zijn we nog niet, in geen van de leeftijdscategorieën.”

Volgens hem ‘helpt’ het wel als er meer prikken worden genomen. “Dat zou helpen om onzekerheidsfactoren weg te nemen.”

Het ziekteverloop bij omikron is mogelijk milder doordat het de longen spaart, zo blijkt uit onderzoek waarover vandaag werd bericht door The New York Times. Testen op op menselijk weefsel en proefdieren leidde bij de dieren vooral tot infecties in de neus, keel en luchtpijp. De schade aan longen viel mee, terwijl eerdere varianten daar nog veel schade konden aanrichten. Dat leidde onder meer tot ademhalingsproblemen.

Amsterdam kiest eigen koers

Amsterdamse basisscholen kozen ervoor om niet te wachten op het kabinetsbesluit en trokken hun eigen plan: kinderen van groepen 3 en 8 krijgen op 10 januari fysiek onderwijs, wat er ook in Den Haag zou worden besloten. In het rapport De Staat van het Onderwijs 2021 van de onderwijsinspectie bleek vorig jaar dat kinderen uit groep 3 extra hard worden geraakt door de sluiting van de scholen omdat zij in een overgang zitten naar het leren lezen en schrijven. Voor groep 8 geldt dat de overstap naar het voortgezet onderwijs veel extra aandacht vraagt. Vooral in stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord zijn relatief veel kinderen die als ‘kwetsbaar’ worden gezien.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, Armoede en Inburgering) begrijpt dat de scholen denken in het belang van de leerling. “Dat heeft te maken met de ongelijkheid in de stad. Sommige scholen zullen daardoor meer open zijn dan andere – zolang het maar binnen de grenzen van het redelijke is.”

Omikron

Het oprukkende van de omikronvariant is ook terug te zien in de cijfers. Het aantal besmettingen steeg bijvoorbeeld in de afgelopen zeven dagen volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar 95.467 meldingen van positieve tests. Dat is 10 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Het is de snelste stijging op weekbasis sinds 27 november. Volgens het RIVM is het een teken dat de variant dominant aan het worden is, al is het de vraag hoe kwalijk dat gaat zijn.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is momenteel 1200. Op de ic liggen nog eens 462 coronapatiënten. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het buitenland.