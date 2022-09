Basisbeurs bij invoering september 2023 hoger wegens hoge prijzen

Beeld ANP

Het is een van de vele maatregelen die het kabinet zal aankondigen op Prinsjesdag. Dan komt het miljardenpakket naar buiten waarmee het kabinet de pijn van de hoge kosten voor veel Nederlanders wil verzachten.

Onderdeel daarvan is dus ook extra steun voor studenten, maar wel alleen studenten die zelfstandig wonen. Zij krijgen er naar verluidt 165 euro bij per maand. De tijdelijke verhoging geldt in principe alleen voor het collegejaar 2023-2024.

Niet rondkomen

Toen eerder dit jaar bekend werd dat de basisbeurs terugkeert, werd studenten een maandelijks bedrag van 91 euro beloofd als zij nog bij hun ouders wonen en 255 euro als zij op kamers zitten. Ter vergelijking: in 2015, vóór de invoering van het leenstelsel, lagen die bedragen respectievelijk op 102 euro en 286 euro per maand. Belangenverenigingen van studenten gaven direct aan dat dit niet genoeg is om rond te komen; op de Dam werd geprotesteerd voor onder meer een hogere basisbeurs.

Dat was nog vóór de ongekend hoge inflatie van de afgelopen maanden: in augustus is de inflatie opgelopen tot 12 procent, de hoogste ooit.

