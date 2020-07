Barbecueën, zwemmen en smeren: de hitte is vanaf morgen weer (even) terug

Luchtfoto van badgasten op het strand in Scheveningen. Beeld ANP

Vandaag hangen er nog veel stapelwolken boven het land, wel blijft het de hele dag droog. Vanavond wordt het op veel plekken helder. Ook morgen is er kans op stapelwolken, maar het is wel een stuk warmer dan vandaag met temperaturen tussen de 22 en 27 graden.

Echt zomers wordt het pas vrijdag, als de temperatuur stijgt naar boven de 30 graden. Weerplaza meldt dat het vrijdag simpelweg ‘zonnig en heet’ wordt. “In het noorden van het land wordt het 27 tot 29 graden, elders stijgt het kwik naar tropische waarden van 30 tot 33, lokaal misschien wel 34 graden. Er staat daarbij niet al te veel wind en de zon zal vrijwel onafgebroken schijnen,” aldus Raymond Klaassen. Een onvervalste zomerdag dus.

Eerder werd verwacht dat de tropische dag zich zaterdag zou presenteren, maar dat is in de huidige voorspellingen verschoven naar vrijdag. Zaterdag draait al vroeg op de dag de wind naar het westen, vervolgt Klaassen. “Het wordt daardoor niet zo warm als op de vrijdag. Aan zee wordt het 22 tot 24 graden en landinwaarts 25 tot lokaal 30 graden. Daarbij is ook wat meer bewolking aanwezig, de kans op een bui is echter klein.”

Normaal zomerweer

Zondag is het weer gedaan met het echte zomerweer, maar met 22 tot 26 graden wordt het volgens Weerplaza zeker geen onaardige dag. ,,Wolken en zon wisselen elkaar af en in met name het binnenland komt in de middag een enkele bui tot ontwikkeling.”

Na het weekend krijgen we voor Nederlandse begrippen weer vrij normaal zomerweer met een enkele bui en van tijd tot tijd ook flink wat zon. De temperatuur ligt rond of misschien net een fractie boven de norm van 22 of 23 graden.