Bankpresident vreest hardnekkig hoge inflatie: ‘Deze situatie hebben we in veertig jaar niet gezien’

“Deze situatie hebben we in veertig jaar niet gezien,” zei Knot bij de presentatie van het Overzicht Financiële Stabiliteit, een halfjaarlijks overzicht hoe het financiële systeem in Nederland er voor staat. “Eerst was er de nasleep van de pandemie, nu zitten we met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Het verloop daarvan is onvoorspelbaar.”

De hoge inflatie, en daaraan gekoppelde stijgende rente, trekt nu al een spoor van vernieling door de economie. De groei zakt in, de koopkracht van de burgers daalt en er zijn forse vermogensverliezen. Zo daalden de huizenprijzen de afgelopen maanden en raakten aandelen wereldwijd een kwart van hun waarde kwijt dit jaar. Ook obligaties doen het slecht.

Unaniem overtuigd

Minder koopkracht, minder vermogen en hogere rente, die combinatie dreigt zelfs de snelgroeiende Nederlandse economie te veel te worden. Economen zijn er unaniem van overtuigd dat er een recessie aankomt, als we er niet al inzitten. En de ellende is voorlopig nog niet voorbij, vreest Knot. “Tot nu toe is de inflatie veel hardnekkiger gebleken dan gedacht.” Steeds meer goederen en diensten krijgen te maken met prijsstijgingen. De bankpresident houdt er rekening mee dat de inflatie nog lang hoog zal blijven. Dat betekent dat de Europese Centrale Bank de rente ook hoog moet houden. Knot verwacht nog ‘een aantal forse renteverhogingen’, maar wanneer het genoeg is kan hij niet aangeven.

Die hoge rente is een probleem voor Nederland. Dat komt omdat we hier hoge schulden hebben in vergelijking met andere landen. Op de woningmarkt bijvoorbeeld. “In Nederland kun je 4,5 keer je inkomen lenen voor een hypotheek. In andere landen is dat maar 3,5 keer,” gaf Knot als voorbeeld. Ook bedrijven lenen veel in Nederland.

Prijsdaling huizen

De dalende huizenprijs raakt vooral de groep mensen die recent een huis heeft gekocht. Door de prijsdaling zien zij hun huis ‘onder water’ komen te staan. Knot verwacht niet dat het direct tot ongelukken zal leiden. “De meeste mensen hebben hun rente voor langere tijd vastgezet.” Maar banken moeten wel een extra buffer aanhouden om eventuele verliezen op de hypothekenportefeuille op te vangen. Want als de rente lang hoog blijft en de koopkracht verder onder druk komt is een verdere daling van de huizenprijzen waarschijnlijk.

Ook bij de bedrijven zijn er nog geen grote zichtbare problemen bij de leningen. Maar vooral energie-intensieve bedrijven kunnen nog flink in de problemen komen. DNB wil daarom dat de banken wat extra vet op de botten krijgen. Ze moeten zoveel mogelijk winst in het bedrijf houden en minder aan de aandeelhouders uitkeren. Knot benadrukte dat de banken er financieel goed voor staan, maar extra zekerheid kan geen kwaad.

Hoge energieprijzen

DNB kijkt met een scheef oog naar de maatregelen die het kabinet neemt vanwege de hoge energieprijzen. Zeker het feit dat het kabinet de schuld op laat lopen om maatregelen als het prijsplafond te financieren. “Het overheidstekort geeft een extra impuls aan de inflatie,” legt Knot uit. “Wij trappen op de rem door de rente te verhogen. Het kabinet geeft gas door de extra uitgaven.” Dat betekent op den duur meer economische schade, omdat de rente langer hoger zal moeten blijven.

DNB had ook positief nieuws te melden. De financiële sector kan een fikse stoot hebben, is de conclusie van een stresstest onder banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dat betekent dat ook bij een flinke recessie de pensioenen kunnen worden betaald, de verzekeraars klanten blijven verzekeren en de banken kredieten blijven verstrekken.