Banenmarkt Schiphol een succes: ruim 230 vacatures vervuld

Bezoekers op 11 juni tijdens de banenmarkt op Schiphol. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de vraag naar personeel groot. Met de banenmarkt krijgen bedrijven op Schiphol de gelegenheid om hun vacatures onder de aandacht te brengen bij potentiële werknemers. Beeld EVERT ELZINGA/ANP

De luchthaven kampt op allerlei gebieden met personeelstekorten die leiden tot een hoge werkdruk onder de aanwezige werknemers. Met koffie, koek, een aanmeldbonus en de kans op een contract per direct, probeerde de luchthaven afgelopen juni zoveel mogelijk mensen naar de banenmarkt te lokken.

Er kwamen zo’n negenhonderd werkzoekenden op de banenmarkt af. Al het negatieve nieuws rond Schiphol – over drukte, annuleringen en chaos op de luchthaven – zorgde ervoor dat de beurs lekker liep, zei een woordvoerder tegen Het Parool.

Met name vanwege de tekorten bij de beveiliging, heeft Schiphol deze zomer een bovengrens moeten stellen aan het aantal reizigers. In juli moesten per dag ongeveer 13.500 reizigers worden afgezegd.

Tweehonderd nieuwe beveiligers

Behalve beveiligers zochten bedrijven tijdens de banenmarkt ook naar schoonmakers, horecapersoneel, winkelmedewerkers en mensen voor de afhandeling van vluchten en bagage.

Ondanks de vervulde vacatures zijn bedrijven op Schiphol nog altijd op zoek naar mensen. Voor beveiligers gaat Schiphol deze zomer een extra wervingscampagne voeren met radiospotjes, reclames op sociale media en in sportscholen van Basic-Fit. De komende tijd stromen er zo’n tweehonderd nieuwe beveiligers in, maakte Schiphol al bekend. Die werden op allerlei manieren geworven, niet alleen tijdens de banenmarkt.

De vorige banenmarkt van de luchthaven leverde 20 procent van de bezoekers een contract op, de zogenaamde hiring rate. Dat werd nu niet gehaald: dan zouden er 300 vacatures moeten zijn gevuld.

