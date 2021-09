‘Band Douwe Bob stapt op na cancelen tour om QR-code’

Douwe Bob vindt het ‘discriminatie’ dat het publiek bij de zalen sinds afgelopen weekend wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs te tonen Beeld ANP Kippa

Douwe Bob, de artiestennaam van Douwe Bob Posthuma, liet maandag weten dat hij het niet eens is met de coronaregels. Hij vindt het ‘discriminatie’ dat het publiek bij de zalen sinds afgelopen weekend wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs te tonen. ‘Daar wil ik niet aan meedoen’, stelde hij in een video die hij op Instagram zette.

Volgens 3voor12 heeft een van de bandleden bevestigd dat zij ermee stoppen. Hij wil verder niets kwijt over de kwestie. Ook het managementbureau van Douwe Bob, Agents After All, onthoudt zich van commentaar. Zij beraden zich op een reactie.

Het is niet bekend of Douwe Bob zijn crew en werknemers betrok bij de beslissing zijn tour te cancelen.