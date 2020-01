Ban op vuurwerk: wie neemt het voortouw?

In Rotterdam functioneerden de vuurwerkvrije zones prima. Beeld Shutterstock

Zo traditioneel als het vuurwerk rond oud en nieuw is inmiddels de discussie die in het begin van het nieuwe jaar wordt gevoerd. Moet het niet eens afgelopen zijn met het afsteken van vuurwerk door particulieren? Om welke goede reden roepen we nog steeds elk jaar al die ellende over onszelf en anderen af?

De argumenten vóór een verbod liggen in de nasmeulende puinhopen voor het grijpen, in een stad die ook deze nieuwsjaarsnacht weer her en der de trekken van een oorlogsgebied toonde. Lees het verslag dat politieman Mark Achterbergh-Copier schreef van zijn nachtdienst in Amsterdam hier.

Het dieptepunt lag dit jaar in Arnhem, waar de levens van minstens drie gezinnen werden verwoest door de brand in de flat die een vader en kind doodde, waardoor zijn vrouw en hun andere kind gewond raakten en waarna twee tieners van 12 en 13 zijn gearresteerd voor brandstichting met vuurwerk.

Zo’n beetje overal in het land ontstonden vele brandhaarden – opzettelijk aangestoken of door onvoorzichtigheid met particulier vuurwerk – wat juristen als ‘voorwaardelijke opzet’ zouden kwalificeren (bewust het risico lopen).

Roep om verbod

Korpschef Erik Akerboom herhaalde woensdag de noodkreet die zijn Nationale Politie plus 26 instanties al hadden gedaan in een paginagrote krantenadvertentie. Stop onveilig vuurwerk (van particulieren), voorkom de honderden gewonden en de doden, de miljoenen euro’s aan schade en de agressie tegen de politie en andere hulpverleners.

Akerboom herhaalde in reactie op weer een grimmige jaarwisseling dat het feest ‘op een andere manier’ gevierd zou moeten worden, zonder gevaarlijk consumentenvuurwerk en met grote, strak georganiseerde evenementen.

Onder de ondertekenaars van die, zeg, petitie uit mei waren de vier grote steden en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Dus ook de gemeente Amsterdam.

Zou het de hoofdstad niet sieren ook in dit verhitte debat het voortouw te nemen? De Zwarte Pietendiscussie is in elk geval in de Randstad wel zo’n beetje beslecht, dus er is weer ruimte voor het afbreken van een ander fenomeen dat als ‘traditie’ wordt verkocht, zou je denken.

In politiek Den Haag roeren GroenLinks en de Partij voor de Dieren zich, maar van de Tweede Kamer hoeven we voorlopig geen meerderheid voor de impopulaire ingreep te verwachten.

Burgemeester Eberhard van der Laan zei in het verleden dat het afschaffen van consumentenvuurwerk ‘een eindstation’ is ‘dat we hopelijk nooit bereiken’. Zijn opvolger als burgemeester Femke Halsema keerde zich woensdag in haar nieuwjaarstoespraak tegen de hoofd­stedelijke arrogantie en de superioriteits­gevoelens die in haar visie in het nadeel van Amsterdam beginnen te werken. Dat terwijl we landelijke steun zo hard nodig hebben om wat te kunnen doen aan de nijpende tekorten bij politie, onderwijs en de zorg.

Toch, met een door GroenLinks aangevoerd stadsbestuur lijkt een strijd tegen de jaarlijkse verspilling, de milieuvervuiling en de vernielingen voor de hand te liggen.

Succes in Rotterdam

Van de stad Den Haag lijkt geen voortrekkersrol te verwachten nu men daar de handen meer dan vol heeft aan het debat rond de vreugde­vuren en opstandige groepen in Duindorp, Scheveningen en het Laakkwartier.

Maar wellicht wel van Rotterdam.

Daar kwam een recordaantal bezoekers – 70.000 – af op het Nationale Vuurwerk, dat zonder problemen verliep, en daar functioneerden ook de vuurwerkvrije zones prima.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is niet bang om in gevoelige dossiers de leiding te nemen én heeft natuurlijk de wortels van zijn politieke loopbaan in Amsterdam liggen – met nog steeds een uitstekende verstandhouding als gevolg. Het lijkt een gouden kans.