Ballonvaarders slaan alarm: ‘Afstand onmogelijk in mand’

De ballonvaartsector lag plat sinds de ‘intelligente lockdown’ van start ging, maar sinds kort zijn ook voor de ballonvaarders de regels iets versoepeld. Er mag worden gevaren, met maximaal twee personen. Dat betekent dus een piloot, en een passagier. “Commercieel is dat niet te doen,” zegt Leon Leemans van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart.

Normaal gesproken gaan er vier tot zestien passagiers mee de lucht in. “Eén passagier, daar valt niet van te leven,” legt Leemans uit. Want de kosten van één trip met een ballon zijn gemiddeld tussen de 500 tot 700 euro, als je rekening houdt met bijvoorbeeld de afschrijving van de ballon en de verzekering. Dat bedrag kan nog oplopen voor een grotere ballon. En ballonvaartevenementen liggen sowieso stil tot 1 september, als het niet langer is.

De sector is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een protocol met naleving van de regels van het RIVM. “We zijn aan het puzzelen. Anderhalve meter afstand houden kan bijna niet in een mand. En met een grotere mand kom je met weinig mensen niet aan het benodigde basisgewicht om de lucht in te kunnen. Met plexiglas ertussen kom je weer in de knel met andere veiligheidsmaatregelen. We zoeken het in de richting van hygiënemaatregelen en beschermingsmiddelen.”

Geen recht op deel overheidssteun

Bovendien kunnen de ballonvaarders geen beroep doen op sommige regelingen die het kabinet heeft opgetrokken voor bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. “Wij staan niet op de lijst van de beroepen die recht hebben op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), de 4000 euro voor ondernemers, terwijl we wel aan alle voorwaarden voldoen,” zegt Leemans. “Wij zijn een vergeten sector.”

Ballonvaartbedrijven hebben wel recht op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), maar daarvoor wordt gekeken naar het personeelsbestand in januari 2020. Maar net als bij bijvoorbeeld strandtenthouders wordt pas meer personeel geworven aan het begin van het seizoen in maart en april. Leemans: “We hopen dat we meegenomen worden in de tweede ronde maatregelen.”

De ballonvaartsector bestaat uit ongeveer honderd bedrijven. Met zzp’ers erbij werken er 500 à 600 mensen als ballonvaarder, mensen die meehelpen zijn niet meegerekend.

Er zijn nog geen bedrijven omgevallen, maar dat kan niet lang meer duren, denkt Leemans. De omzetderving loopt in de miljoenen. “Het is kommer en kwel. We proberen de kosten te drukken maar dat houdt een keer op.” Het mooie weer van de afgelopen maanden is extra wrang. “We hebben al het nodige gemist, het is triest. Maar we gaan gewoon door.”