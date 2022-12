Backstreet Boys, Alicia Keys en Gloria Estefan op kersttour: niet elk album is een succes

Volle kersttafel bij familie Gloria Estefan thuis

Estefan Family Christma.

Hij haalt helaas bij vrijwel geen enkel radiostation de playlist meer, maar Gloria Estefan maakte in 1992 met Christmas Through Your Eyes een heerlijk kneuterige kersthit. 30 jaar later is Estefan terug tussen de dennennaalden.

Vanachter de opgetuigde spar duikt bij Gloria Estefan nu een hele trits gezinsleden op, met als belangrijkste dochter Emily en kleinzoon Sasha. Ook zoon Nayib en schoondochter Lara doen mee op Estefan Family Christmas.

Gezellig natuurlijk zo’n kerst met de hele bubs, maar met een decemberalbum is het als met de hoeveelheid whiskysaus in de garnalencocktail: je moet kunnen doseren. Zo is het oproepen van echtgenoot Emilio Estefan duidelijk een uitschieter in de verkeerde richting. Op I Wish I Could be Santa Claus klinkt Estefan senior als Julio Iglesias met een neusverkoudheid.

Net zo gewaagd, maar veel leuker: een doowopversie van Last Christmas. Ook de vrijwel a capella gehouden versie van Happy X-Mas is prettig verteerbaar. Emily klinkt in de verte als haar moeder en Sasha – zeker als de familie zich waagt aan het door de Jackson 5 beroemd gemaakte I Saw Mommy Kissing Santa Claus – als een piepjonge Michael Jackson.

Maar het dichtst bij dat nostalgische kerstgevoel komen toch de solo’s van Gloria op Wonderful Christmastime of de slim gekozen musicalhymne My Favorite Things.

Stefan Raatgever

Alicia Keys geeft het begrip kerststemming een geheel nieuwe definitie

Het eerste kerstalbum van soulzangeres Alicia Keys is als een kerstmenu van uw schoonmoeder: grillig van kwaliteit.

Het is even wennen. Souldiva Alicia Keys die een album opent door op verleidelijke toon te fluisteren tegen een grijsaard die zijn buikje met rood-wit pluche heeft omspannen. “Ik weet dat dit eigenlijk niet mag,” begint ze zwoel. “Maar ik heb toch een lijstje. And I’ve been such a good guuuurl, Santa.”

Ai! Dat de feestmaand de sfeer thuis verandert wisten we, maar Keys geeft het begrip kerststemming wel een geheel nieuwe definitie.

De zangeres (41) was niet bepaald de eerste van wie we een collectie vers geglazuurd decembersuikergoed verwachtten, maar voor een eindejaarsbonus van Apple Music – voorlopig is haar album behalve op cd alleen op deze streamingdienst te beluisteren – schoof Keys toch aan de kerstdis aan.

Op Santa Baby staan behalve het titelnummer ook andere klassiekers als John Lennons Happy X-Mas (War is over) en Please Come Home for Christmas. De eerste klinkt een tikje curieus als Keys – thuis oppassen met de afstelling van het gehoorapparaat van opa! – in de finale een poging lijkt te doen het wereldrecord hoog zingen te breken. Maar de tweede is een glanzend hoogtepunt. De bekendste versie, die van de Eagles, kabbelt als de gemiddelde conversatie boven een gourmetstel, maar Keys heeft in het nummer een opzwepende soultrack ontdekt.

Daarentegen had ze de inmiddels wel erg taaie kersttulband The Christmas Song (Chestnuts roasting ... enz. enz.) best op de buffettafel mogen laten liggen.

Dan zijn de door haar gecomponeerde wintersongs stukken leuker. December Back 2 June herbergt de echt nu-soulsignatuur waarmee Keys groot werd. En met Not Even the King – geschreven met Emily Sandé – voegt ze een lekkere scheut gospel aan haar kerstmenu toe.

Keys sluit af in stijl. Ave Maria slaagt alleen maar als je de juiste lenigheid in je stem kunt leggen. En dat kan Keys nog altijd.

Stefan Raatgever

Aangebrande kerstkransjes bij de Backstreet Boys

Backstreet Boys: A very Backstreet Christmas.

Wat zou Bing Crosby (1903-1977) hebben gevonden van het idee dat de Backstreet Boys zich wagen aan zíjn White Christmas?

Wat zou Bing Crosby (1903 - 1977) hebben gevonden van het idee dat de Backstreet Boys zich wagen aan zíjn White Christmas? De vraag stellen is hem beantwoorden, want de opening van het eerste kerstalbum van de boyband-op-leeftijd wekt de indruk dat Crosby de evergreen zelfs in zijn huidige conditie nog beter zou zingen.

De Backstreet Boys – hun leeftijden lopen inmiddels van 42 tot 51 – kunnen uiteraard prima harmonieën zingen. Silent Night brengen ze zo tot een heel aanvaardbaar einde. Maar zodra de mannen gaan soleren, bakken alle kerstkransjes aan.

Have Yourself a Merry Little Christmas, The Christmas Song en I’ll Be Home for Christmas; ze kapseizen allemaal aan een overdaad aan ernst. Alsof de boys zijn vergeten dat juist hun grootste hits – I Want it that Way, Quit Playing Games (With my Heart) – steunden op een flinke dosis camp. In plaats daarvan zoeken ze naar hun innerlijke Dean Martin om uit te komen bij David Hasselhoff. Wel helemaal in de roos: een lekker plakkerige versie van Last Christmas.

Zo is A Very Backstreet Christmas vooral geschikt voor wie de kerstvisite al voor de ijstaart richting de voordeur wil jagen. Voor wie dat nog niet afdoende is: op hun site zijn de Backstreet Boys ook alle vijf als kerstbal verkrijgbaar.

Stefan Raatgever

Rock-’n-roll voor bij de kerstboom

Chris Isaak, van de ninetieshit Wicked Game, wenst u een rockende kerst. Daarbij mag worden gelachen.

Everybody Knows It's Christmas.

Elvis Presley was gek op Kerstmis en nam heel veel kerstrepertoire op. Neorocker Chris Isaak, die nogal wat opstak van Elvis, heeft eenzelfde tic. Everybody Knows It’s Christmas is al zijn derde kerstalbum en op het ogenblik toert hij door de Verenigde Staten met een speciaal kerstprogramma. Dat zal een vrolijke boel zijn, want héél serieus lijkt Isaak kerst nou ook weer niet te nemen.

Zo is op kerstalbum no. 3 het nummer Dogs Love Christmas Too precies zo melig als de titel doet vermoeden. Lekker tongue in cheek is de countryballad Wrapping Presents For Myself, waarin de ik-figuur bij gebrek aan een vriendin maar cadeautjes voor zichzelf koopt. Heel maf is Help Me Baby Jesus; Amerikanen nemen religie doorgaans niet bepaald licht, maar dit liedje over een gejatte kerststal klinkt als een uit de hand gelopen grap.

Wordt er ook nog gerockt op deze kerstparty? Welzeker, Run Rudolph Run is een gezellig stampende cover van Chuck Berry’s kerstklassieker en met Rockin’ Around The Christmas Tree van Brenda Lee (in de fifties een van de weinige vrouwelijke rockers) weet Chris Isaak ook wel raad.

Everybody Knows It’s Christmas verschijnt op Sun Records, het platenlabel waar lang geleden de carrière van Elvis van start ging en dat blijkbaar weer tot leven is gewekt.

Peter van Brummelen