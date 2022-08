Baby van drie maanden oud overleden in sporthal Ter Apel

De afgelopen twee nachten hebben honderden mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is al maanden overvol in het Groningse aanmeldcentrum. Beeld ANP

‘Het COA-personeel is diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis. Met name in Ter Apel komt dit hard aan,’ schrijft het COA in een persbericht. Wat de nationaliteit en geslacht van de baby is en hoe die in Ter Apel terechtkwam, wil het COA niet zeggen.

‘Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht,’ aldus het COA. ‘Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden.’

De sporthal staat op het terrein van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel waar vluchtelingen zich moeten melden als zij in Nederland arriveren. De hal wordt normaal gebruikt door asielzoekers om in te sporten. Maar door ruimtegebrek wordt de sporthal nu al een tijd lang gebruikt om asielzoekers ook een dak boven het hoofd te bieden en zo veel mogelijk vluchtelingen op te kunnen vangen op het terrein.

Door het ruimtegebrek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht zevenhonderd mensen buiten geslapen. Nog niet eerder moesten zoveel mensen buiten slapen. Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen niet doorstromen naar een woning, onder meer door de oververhitte huizenmarkt.