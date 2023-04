Babs Gons is de nieuwe Dichter des Vaderlands: ‘Poëzie zorgt voor verbinding’

Babs Gons. Beeld Ernst Coppejans

Wat gaat u doen tijdens uw ambassadeurschap?

‘Daar ga ik mij de komende maanden in verdiepen. In ieder geval wil ik heel veel mensen bij poëzie betrekken. Voor mij is poëzie een krachtig middel om bepaalde dingen bloot te leggen, te bespreken, te vieren of te verwerken. Het omvat eigenlijk bijna alle aspecten van het leven.’

Wat betekent poëzie voor u?

‘Ik voel me een soort troubadour van de tijd, en in het verlengde daarvan noem ik mijn gedichten soundtracks van de tijd. Het is een andere manier om te leven te duiden. Kunst in het algemeen, en poëzie in het bijzonder, is een platform voor meerstemmigheid, waarmee je verhalen kunt blootleggen of nieuwe stemmen kunt laten horen. Dat is voor mij belangrijk: taal moet een gastvrije plek zijn.’

Welke boodschap wilt u met uw gedichten meegeven?

‘Mijn poëzie vertrekt vanuit de vijf v’s: verwondering, verrassing, verontrusting, verontwaardiging en verrukking. Mijn reactie op deze gevoelens schrijf ik op in poëzie. Daarmee schijn ik licht op zaken. Ik vraag me dan af: waarom is iets zoals het is? Dat zijn de momenten dat ik de pen pak.

Wat is voor u de kracht van poëzie?

‘Poëzie laat je op andere manieren over zaken nadenken. Vergelijk het met de journalistiek: dat gaat om gebeurtenissen verslaan. Met poëzie probeer je juist handen, voeten en een gezicht te geven aan een verhaal – de mens in zijn verbintenis met anderen tonen. De Ierse schrijver James Joyce zei: ‘In the particular is contained the universal’. Daarom geloof ik in de kracht van verhalen en gedichten: ze zorgen voor verbinding en herkenning, laten mensen naar elkaar luisteren.

Als u drie dichtbundels mag aanraden, welke zouden dat zijn?

Lacht: ‘Drie? Je maakt het me wel moeilijk! Oké dan. Hier op tafel ligt het verzameld werk van Derek Walcott (winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur), dat vind ik erg goed. The Black Unicorn van Audre Lorde moet natuurlijk op de lijst, en Alara Adilow met haar geweldige bundel Mythen en Stoplichten. Antjie Krog maakt ook schitterende gedichten, van haar laatste bundel Plundering was ik erg onder de indruk. Mag ik ook nog alles van Rodaan al Galidi op de lijst zetten? Volgens mij zijn dit er al meer dan drie, hé?

