Baas bespioneert illegaal 1 op de 10 thuiswerkers, wijst CNV-onderzoek uit

Thuiswerkers hebben vaak niet eens door dat de baas ze controleert. Beeld Hollandse Hoogte

Het probleem speelt bij middelgrote en grote bedrijven. “Vooral in de dienstverlening en bij de overheid,” zegt Piet Fortuin, voorzitter van de CNV. “Maar ook in de industrie komt het vaak voor. Niet in de fabriek, maar juist bij kantoorpersoneel dat thuiswerkt.”

Fortuin vermoedt dat nog veel meer thuiswerkers bespied worden zonder dat ze het weten. “In de praktijk ligt dit getal waarschijnlijk nog hoger, omdat niet iedereen de bedrijfssoftware goed kent.”

Die controle leidt tot stress bij de thuiswerkers. “We kregen een klacht van iemand die door zijn baas was gebeld met de vraag waarom zijn computer een uur uit had gestaan,” geeft Fortuin als voorbeeld. “Dit zegt wel iets over de stijl van leidinggeven van bazen. Dit is echt ouderwets, je werknemer met wantrouwen bekijken. Juist nu moet je ze vertrouwen geven.”

De controle is onterecht en illegaal, zegt de vakbondsvoorzitter. “Uit alles blijkt dat thuiswerkers juist productiever zijn dan op kantoor. Er wordt ook helemaal geen misbruik gemaakt van de situatie. Integendeel: mensen werken vaker ook ’s avonds een uurtje langer door om het werk af te krijgen.”

Bovendien mag een werkgever niet zomaar zijn werknemers in de gaten houden. Iemand continu monitoren is een zwaar middel, dat alleen ingezet mag worden bij zware verdenkingen, en dan nog alleen als laatste middel.

De werknemer voelt zich door die controles extra onder druk gezet en dat leidt tot meer stress. De vakbond spreekt werkgevers aan bij klachten. “In de meeste gevallen schrikken ze als wij vertellen dat ze illegaal bezig zijn en beloven ze er een eind aan te maken. Maar we hebben er ook al conflicten over gehad.”