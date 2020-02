Aziatische Nederlanders zijn al decennia mikpunt van spot en belediging

Sinds het coronavirus is de openlijke discriminatie van Aziatische Nederlanders toegenomen. ‘Chinezen worden, meer dan voorheen, als een bedreiging gevoeld.’

Op de Facebookpagina van Reza Kartosen-Wong, die in zijn Parool­-column van afgelopen maandag al tot in pijnlijk detail beschreef wat Aziatische Nederlanders te verduren krijgen sinds de uitbraak van het ­coronavirus, meldt een Koreaanse student dat hij geen kaartje mocht kopen in een Amsterdamse tram en het voertuig moest verlaten. Hij citeert de conductrice: ‘I need to keep my passengers safe.’

Kartosen-Wong: “Chinezen, Koreanen, Japanners, Indische mensen, het maakt allemaal niet uit. Iedereen van Aziatische afkomst wordt op één hoop gegooid.”

Aziatische Nederlanders melden dat ze worden bespot, beschimpt, bedreigd en zelfs aangevallen. Op Radio 10 was een carnavalslied te horen met het refrein ‘Vreet geen Chinees, dan heb je niks te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen’. Een studentenflat in Wageningen werd met uitwerpselen besmeurd, op de muren stond ‘Die Chinese’ (‘Sterf, Chinezen’).

De online petitie ‘We zijn geen virussen!’ was gisteravond bijna 57.000 maal ondertekend.

Meme in de groepsapp

“Het is belachelijk dat Chinezen hier één op één worden gelinkt aan het virus,” zegt documentairemaker Julie Ng. “We zijn in ­Nederland, ver weg van China, de meesten zijn hier geboren, we hebben niks met dat virus te maken. Die incidenten waarbij mensen worden behandeld alsof ze het virus zelf zijn, dat kan ­gewoon niet.”

“Op straat sta ik continu op scherp en dat is heel onprettig. Zeggen mensen niks, doen mensen niks? Want als het wel gebeurt, vind ik het mijn plicht daar iets over te zeggen.”

Dat gebeurde laatst op haar werk. Ng: “Een ­collega plaatste een meme in de groepsapp met ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’. Toen heb ik gereageerd: luister, dit is niet grappig. Ik liet een screenshot zien met ‘kankerchinees’. Zo’n ­meme is daar een voorproefje van.”

Waarom reageren mensen zo op volstrekte vreemden van wie ze in alle redelijkheid ook wel weten dat zij niets te maken hebben met een ­virus aan de andere kant van de wereld? “Vooroordelen en stereotypen maken de complexe wereld overzichtelijk,” zegt Juliëtte Schaafsma, hoogleraar cultuur en interactie aan de Universiteit van Tilburg.

“Ziekte wakkert een primaire angst aan. Het stereotype: China is een eng land, er komt van alles vandaan waar we geen grip op hebben, er is wantrouwen over hoe in China het virus wordt bestreden en daar is in de media ook veel aandacht voor. Blijkbaar is er een sociale consensus ontstaan: dit mogen we zeggen tegen Aziatische Nederlanders.”

Toch hoor je dergelijke verhalen niet of nauwelijks over Afrikanen in Nederland en het ebolavirus. Schaafsma: “Het is geen automatisme, de trigger wordt niet bij elke ziekte geactiveerd. Dat is afhankelijk van het beeld dat we hebben van de ziekte. Is het beheersbaar, is het onder controle, is het op afstand, kan het ons raken? We leven in onzekere tijden wat de mate van controle betreft op wat er in de wereld gebeurt.”

De opkomst van China als wereldoverheersende mogendheid speelt daarin een rol, zegt Schaafsma. “Tot nu toe waren vooroordelen het meest pregnant tegen Turken en Marokkanen. Chinese migranten hebben daar niet zo veel last van gehad, omdat ze een gesloten gemeenschap waren en vrij zelfredzaam. Ze waren niet zo in the picture. Maar door de opkomst van China komen ze dat steeds meer. Chinezen ­worden, meer dan vroeger, als een bedreiging gevoeld.”

Reza Kartosen-Wong heeft een andere verklaring. “Mensen van Aziatische afkomst werden altijd gezien als modelmigranten, tussen aanhalingstekens: goede migranten. Kijk eens hoe goed ze zijn geïntegreerd, werd gezegd. Maar dat is een valse voorstelling van zaken. Het lijkt een geruisloze integratie, maar dat komt alleen doordat ze zich nooit hebben uitgesproken over alles wat ze hebben meegemaakt.”

Gordon

Vooroordelen en racistische grappen worden door de Chinese gemeenschap schijnbaar lijdzaam ondergaan, veel meer dan ­bijvoorbeeld door de zwarte gemeenschap. Ng: “Kennelijk is het beeld dat Chinezen het niet erg vinden om uitgelachen te worden. Racisme ­tegen ­Chinezen is bijna zo ingeburgerd dat het normaal is.”

In 2013 vroeg jurylid Gordon in Holland’s Got Talent aan een kandidaat met Aziatisch voor­komen welk nummer hij ging zingen: “Nummer 39 met llijst?” Of neem dat eeuwige ‘sambal bij’. Ng: “Dat is totaal niet grappig. Je moet je voorstellen, mijn ouders kwamen naar een land waar ze de taal en ­cultuur niet kenden, met de focus op een beter leven. En dan staat altijd weer die klant voor hun neus: sambal bij? Hoe kunnen zij zich verweren? Ze spreken de taal niet én het zijn hun klanten.”

Kartosen-Wong onderschrijft dat. “Er is pas een paar jaar aandacht voor het stigma van ­Chinezen, sinds Gordon in 2013. Nu pas valt het op. Surinamers spreken zich al langer uit. De ­oudere generatie Chinezen heeft altijd aan hun kinderen door­gegeven: maak geen problemen. Maar de huidige generatie zegt: dit is ook ons land, wij moeten ons ook thuis voelen.”

De lijdzame stilte van jongeren is inderdaad voorbij, voorspelt ook Ng. “Over het algemeen zijn Chinezen wat rustiger en zullen ze niet zo snel hun stem laten horen. Maar wij pikken dit gewoon niet. Hoezo kan ik de r niet uitspreken? Echt waarrr? Ik ben hier geboren!”