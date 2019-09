AZ hoopt in december stadion in te kunnen

Het ingestorte dak van het AZ-stadion. Beeld ANP

Begin augustus stortte tijdens een storm een deel van het dak van het AFAS Stadion in.

De ploeg van trainer Arne Slot moet sindsdien voor thuiswedstrijden uitwijken naar andere stadions. Tot aan de winterstop kan AZ in Den Haag terecht. Momenteel wordt gewerkt aan een plan om driekwart van het dak te demonteren en vervolgens een nieuwe dakconstructie te ontwikkelen, die na het seizoen op het stadion moet komen. AZ wil dan ook direct de huidige faciliteiten van een upgrade voorzien en de capaciteit gaan uitbreiden.

‘Medio december 2019 hoopt AZ met de nodige aanpassingen weer in het Afas Stadion te kunnen spelen,’ staat in het jaarverslag. Voor zowel de materiële schade als de vervolgschade is AZ verzekerd. ‘De totale omvang van de schade is nog niet vast te stellen.’

Ajax

Voor zondag 15 december staat de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft al aangegeven dat de fans van Ajax niet welkom zijn in haar stad. AZ sluit de eerste seizoenshelft een week later in Rotterdam af tegen Sparta.

De Alkmaarders danken de 8 miljoen euro winst over afgelopen seizoen vooral aan de lucratieve uitgaande transfers van de topscorers Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Alireza Jahanbakhsh (naar Brighton & Hove Albion). In het seizoen 2018-2019 hield AZ 24,6 miljoen euro over aan de verkoop van spelers, het dubbele in vergelijking met het jaar daarvoor. Het eigen vermogen steeg naar 33,2 miljoen.

AZ rekent erop dit seizoen weer winst te maken. De zomerse transfer van Guus Til naar Spartak Moskou, voor zo’n 18 miljoen euro, wordt ook in dit boekjaar meegenomen.