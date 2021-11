‘Avondlockdown’ vanaf zondag, mondkapjesplicht op scholen vanaf groep zes

Artsen reppen van een dreigend ‘code zwart’ in ziekenhuizen, al spreken anderen, zoals De Jonge, dat weer tegen. Beeld ANP

Dat bevestigen Haagse ingewijden na kabinetsberaad. Supermarkten kunnen wel tot 20.00 uur openblijven. Op scholen zouden leerlingen vanaf groep zes wel mondkapjes moeten dragen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Urenlang vergaderde een kernteam van ministers donderdag in het Catshuis, vrijdagmiddag nam het kabinet een besluit. Het RIVM rekende op verzoek nog de precieze effecten van deze ‘avondlockdown’ door. Die resultaten zijn blijkbaar overtuigend.

Het kabinet wil niet weer te weinig doen om de besmettingsgolf de kop in te drukken. De maatregelen van twee weken geleden haalden immers onvoldoende uit.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) krijgen toch al het hele najaar het verwijt te laat en te zacht in te grijpen. Tegelijkertijd aarzelen bewindspersonen ook om te veel van de samenleving op slot te doen, nu burgers maatregelen zat zijn en meer dan acht op de tien Nederlanders volledig ingeënt is.

Vrijdagavond is er weer een persconferentie.

Ziekenhuizen in de knel

Na afloop van de ministerraad meldde De Jonge dat de ziekenhuizen nu alle planbare zorg moeten afzeggen, de zogenoemde fase 2D is formeel afgekondigd. IC’s moeten het aantal plekken uitbreiden. “Alle heup-, knie- en staaroperaties moeten dus overal stoppen. Om handen vrij te spelen, zodat ook de covidzorg door kan gaan. Voor de zoveelste keer horen mensen dat hun operatie wordt afgebeld. Kom helpen in het ziekenhuis, zeggen we ook. Help je collega’s op de covid-afdeling, help ze op de IC.”

Defensie gaat assisteren, de ziekenhuizen gaan de IC-capaciteit nu uitbreiden van duizend naar 1150 bedden, daarna moet nog een tijdelijke uitbreiding naar 1350 bedden mogelijk zijn. Pas dan is ‘code zwart’ - het moment dat niet iedereen meer kans maakt op een plek - in beeld, zegt De Jonge. Van januari tot mei was fase 2D door de drukte in ziekenhuizen ook van kracht.

Het Outbreak Management Team kwam woensdagavond op verzoek van het kabinet met spoed bijeen om een maatregelenpakket uit te dokteren. Artsen reppen van een dreigend ‘code zwart’ in ziekenhuizen, al spreken anderen, zoals De Jonge dat weer tegen. Wel volgen sowieso ‘stevige maatregelen’, kondigde de minister na een van de overleggen donderdag aan. “Om die kentering te forceren zijn die nodig, dat staat buiten kijf.”

Het kabinet worstelt met deze fase. Bij eerdere golven waren solidariteit en eenheid vanzelfsprekend (zoals in maart 2020) of was er zicht op de vaccins die lockdowns moesten voorkomen.

Maar een vaccinatiegraad van 85 procent biedt nu niet voldoende bescherming tegen de deltavariant, dus vragen veel mensen zich af: wat is nu het perspectief?

Onderwijs

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad, noemt het het goed nieuws dat het OMT adviseert scholen op te houden. “We doen een beroep op het kabinet om deze lijn te volgen. Tijdens eerdere schoolsluitingen hebben we gezien dat het voor kinderen ontzettend belangrijk is om samen met klasgenootjes naar school te gaan. Dat neemt niet weg dat scholen nu voor ongekende uitdagingen staan door corona en het lerarentekort.”