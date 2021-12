Avondlockdown geldt ook tijdens de feestdagen

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) komt aan bij het Catshuis voor overleg over de coronamaatregelen. Beeld ANP

Dat is de uitkomst van het zogeheten Catshuisberaad, waar de belangrijkste bewindspersonen die zich bezighouden met het coronabeleid samenkomen. Volgens betrokkenen staat het hoge aantal besmettingen versoepelingen niet toe. De huidige coronamaatregelen zouden komend weekeinde aflopen, maar afgesproken is dat ze in elk geval worden verlengd tot aan het weekeinde van 8 januari.

Nog niet alle besluiten zijn al definitief genomen. Zo dubt het kabinet nog over het eerder laten beginnen van de kerstvakantie. Eerder adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) die een week eerder te laten ingaan om het aantal besmettingen tegen te gaan. Ook wordt nog getwijfeld over een versoepeling van de bezoekersregeling voor de kerstdagen. Het dringende advies is nu thuis niet meer dan vier gasten te ontvangen. Mocht die regel versoepeld worden, dan zal dinsdag op de geplande persconferentie iedereen wel op het hart worden gedrukt om eerst een zelftest te doen voor je de deur uitgaat en bij besmetting thuis te blijven.

Maandag vindt nog overleg plaats met de burgemeesters over onder andere handhaving van de regels, dinsdagmiddag neemt het voltallige kabinet het definitieve besluit.

Niet verstandig

De deskundigen van het OMT hadden eerder al aangegeven dat versoepeling van de maatregelen nu niet verstandig is. “Het aantal dagelijkse besmettingen is nog steeds hoog,” zegt een bron binnen het OMT. “En we zijn bang dat door de veel besmettelijker nieuwe omikronvariant het aantal coronagevallen de komende weken weer stijgt.”

Zondag meldde het RIVM 16.671 nieuwe positieve coronatestuitslagen. De afgelopen week is dat aantal wel iets gedaald, maar nog elke dag komen er zo'n 48 coronapatiënten bij op de intensive cares van de ziekenhuizen. Daar liggen in totaal nu zo’n 642 mensen met corona.

Miljarden

De verlenging van de avondlockdown heeft mogelijk ook gevolgen voor het steunpakket dat het kabinet heeft opgesteld voor de door de lockdown getroffen bedrijven. Dat pakket loopt af op 1 januari. Tot nu toe verlengde het kabinet de steun telkens, maar of dat nu ook automatisch gebeurt is nog niet besloten. Onlangs waarschuwde het kabinet dat het niet op de zelfde manier door kon blijven gaan met de miljarden kostende regelingen.

Bij het Catshuis was vandaag extra veel politie op de been, net als bij het gebouw van de Tweede Kamer en op het Mediapark in Hilversum. Volgens een woordvoerder van de politie was er in platforms op sociale media opgeroepen om de openbare orde te verstoren. Uiteindelijk heeft de politie vanmiddag een demonstratie van zogenoemde Defend-groepen in IJmuiden beëindigd. De ME greep in nadat de burgemeester van de stad een noodbevel had ingesteld; hij vreesde voor verstoring van de openbare orde.